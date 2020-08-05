Хебър картотекира 29 футболисти за Втора лига
- 05.08.2020 | 14:47
- Димитър Комсийски
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С отбор от 29 футболисти ще играе в стартиращото след 48 часа ново първенство на Втора ПФЛ ФК Хебър.
В БФС с картотеки вече са уредени всички трениращи под ръководството на Николай Митов състезатели.
8 от тях са в юношеска възраст и освен за мъжете ще имат право да играят и за селекцията на Хебър U19, която ще дебютира тази есен в шампионата на елитната юношеска група при старшата възраст.
Хебър, състав за сезон 2020/2021 г.:
Вратари: Aлександър Любенов, Петър Дебърлиев, Диян Димов(ю)
Защитници: Ивайло Тодоров(нов), Живко Хаджиев(нов), Стойчо Папазов, Иван Дишков(ю), Димитър Йовчев(ю), Тодор Гочев(нов), Мартин Вълчинов, Слави Косов, Цветелин Тонев, Томислав Папазов, Васил Геров(игр. пом. тр.)
Полузащитници: Красимир Илиев(нов), Йордан Тодоров(нов) Жак Пехливанов(нов), Стилиян Тисовски(ю), Георги Каракашев, Андриан Краев, Стоян Сотиров(ю)
Нападатели: Тодор Чаворски, Живко Петков(нов), Александър Димитров(нов), Октай Хамдиев, Даниел Кадьов(ю), Мартин Кадьов(ю), Богомил Божуркин(ю), Димитър Законов
Старши треньор: Николай Митов
Пом. треньори: Радослав Вардаров, Васил Василев, Антонио Кантарев
Рехабилитатори: Иван Василев, Николай Петров
Домакин: Иван Чорлев
Администратор: Борис Димитров
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