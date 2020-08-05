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 Хебър картотекира 29 футболисти за Втора лига

  • 05.08.2020 | 14:47
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/hebar-kartotekira-29-futbolisti-za-vtora-liga Marica.bg
  • Димитър Комсийски
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С отбор от 29 футболисти ще играе в стартиращото след 48 часа ново първенство на Втора ПФЛ ФК Хебър.

В БФС с картотеки вече са уредени всички трениращи под ръководството на Николай Митов състезатели. 

8 от тях са в юношеска възраст и освен за мъжете ще имат право да играят и за селекцията на Хебър U19, която ще дебютира тази есен в шампионата на елитната юношеска група при старшата възраст.    

Хебър, състав за сезон 2020/2021 г.:

Вратари: Aлександър Любенов, Петър Дебърлиев, Диян Димов(ю)

Защитници: Ивайло Тодоров(нов), Живко Хаджиев(нов), Стойчо Папазов, Иван Дишков(ю), Димитър Йовчев(ю), Тодор Гочев(нов), Мартин Вълчинов, Слави Косов, Цветелин Тонев, Томислав Папазов, Васил Геров(игр. пом. тр.)

Полузащитници: Красимир Илиев(нов), Йордан Тодоров(нов) Жак Пехливанов(нов), Стилиян Тисовски(ю), Георги Каракашев, Андриан Краев, Стоян Сотиров(ю)

Нападатели: Тодор Чаворски, Живко Петков(нов), Александър Димитров(нов), Октай Хамдиев, Даниел Кадьов(ю), Мартин Кадьов(ю), Богомил Божуркин(ю), Димитър Законов

Старши треньор: Николай Митов

Пом. треньори: Радослав Вардаров, Васил Василев, Антонио Кантарев

Рехабилитатори: Иван Василев, Николай Петров

Домакин: Иван Чорлев

Администратор: Борис Димитров 

Пазарджик футбол Хебър състав картотеки
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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