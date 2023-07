Халф, тренирал с топки за голф, подписа с Ливърпул

Само преди няколко цаса видяхме безценното "Here we go" от Фабрицио Романо - Доминик Собослай преминава в Ливърпул.

Мърсисайдци, без да се пазарят, активираха клаузата от 70 милиона евро в последния ден от нейната валидност.

Собослай блестеше както по време на престоя си в Залцбург, така и в Лайпциг. Известен е с умението си да създава положения, да владее топката, но е особено добър в битките, като причината за това се крие в детството му.

През октомври 2022 г. унгарското издание на Telex говори за академия, наречена Fonix, която е създадена от бащите на Доминик и друг унгарски играч, Бендегуз Бола. През него минаха много унгарски играчи, включително и самият Собослай.

Едно упражнение, което разработи бащата на халфа, беше синът му да държи топка за голф в ръцете си, за да намери "перфектното техническо решение", когато става въпрос за спечелване на топката от противник.

Статията обяснява:

„Топките за голф служеха, за да гарантират, че след неуспешно приемане на топката или по време на мач играчът не използва ръцете си и не дърпа противника за тениската, а се стреми към идеални технически решения. Ако погледнете крайния резултат, очевидно е, че методът е ефективен.“

Имайки предвид, че 22-годишният футболист е един от най-технически надарените халфове в световния футбол, съчетанията на баща му със сигурност са му повлияли.