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Група на смъртта с ПСЖ, Нюкасъл, Милан и Дортмунд в Шампионската лига!

  • 19:58, 31.08.2023
  • 20:06, 31.08.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/grupa-na-smartta-s-psj-nyukasal-milan-i-dortmund-v-shampionskata-liga Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

ПСЖ, Борусия Дортмунд, Милан и Нюкасъл Юнайтед попаднаха в Група F на Шампионската лига. Два от колосите на световния футбол - Байерн и Манчестър Юнайтед, ще се срещнат още в груповата фаза на Шампионска лига. Компания ще им правят ФК Копенхаген и Галатасарай.

Носителят на трофея от Лига Европа - Севиля, оглави група "В", където са още английският Арсенал, холандският ПСВ Айндховен и Ланс

Ето и пълният жребий:

Група А: Байерн, Манчестър Юнайтед, ФК Копенхаген, Галатасарай

Група В: Севиля, Арсенал, ПСВ Айндховен, Ланс

Група С: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин

Група D: Бенфика, Интер, Залцбург, Реал Сосиедад

Група E: Фейенорд, Атлетико Мадрид, Лацио, Селтик

Група F: ПСЖ, Борусия Дортмунд, Милан, Нюкасъл

Група G: Манчестър Сити, РБ Лайпциг, Цървена Звезда, Йънг Бойс

Група H: Барселона, Порто, Шахтьор, Антверп.

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Шампионска лига Милан ПСЖ Нюкасъл
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