Група на смъртта с ПСЖ, Нюкасъл, Милан и Дортмунд в Шампионската лига!
- 19:58, 31.08.2023
- 20:06, 31.08.2023
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ПСЖ, Борусия Дортмунд, Милан и Нюкасъл Юнайтед попаднаха в Група F на Шампионската лига. Два от колосите на световния футбол - Байерн и Манчестър Юнайтед, ще се срещнат още в груповата фаза на Шампионска лига. Компания ще им правят ФК Копенхаген и Галатасарай.
Носителят на трофея от Лига Европа - Севиля, оглави група "В", където са още английският Арсенал, холандският ПСВ Айндховен и Ланс
Ето и пълният жребий:
Група А: Байерн, Манчестър Юнайтед, ФК Копенхаген, Галатасарай
Група В: Севиля, Арсенал, ПСВ Айндховен, Ланс
Група С: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин
Група D: Бенфика, Интер, Залцбург, Реал Сосиедад
Група E: Фейенорд, Атлетико Мадрид, Лацио, Селтик
Група F: ПСЖ, Борусия Дортмунд, Милан, Нюкасъл
Група G: Манчестър Сити, РБ Лайпциг, Цървена Звезда, Йънг Бойс
Група H: Барселона, Порто, Шахтьор, Антверп.
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