ПСЖ, Борусия Дортмунд, Милан и Нюкасъл Юнайтед попаднаха в Група F на Шампионската лига. Два от колосите на световния футбол - Байерн и Манчестър Юнайтед, ще се срещнат още в груповата фаза на Шампионска лига. Компания ще им правят ФК Копенхаген и Галатасарай.

Носителят на трофея от Лига Европа - Севиля, оглави група "В", където са още английският Арсенал, холандският ПСВ Айндховен и Ланс

Ето и пълният жребий:

Група А: Байерн, Манчестър Юнайтед, ФК Копенхаген, Галатасарай

Група В: Севиля, Арсенал, ПСВ Айндховен, Ланс

Група С: Наполи, Реал Мадрид, Брага, Унион Берлин

Група D: Бенфика, Интер, Залцбург, Реал Сосиедад

Група E: Фейенорд, Атлетико Мадрид, Лацио, Селтик

Група F: ПСЖ, Борусия Дортмунд, Милан, Нюкасъл

Група G: Манчестър Сити, РБ Лайпциг, Цървена Звезда, Йънг Бойс

Група H: Барселона, Порто, Шахтьор, Антверп.