Горчиво или 50 на 50? Сватбата ще свири на Локо в Бистрица
- 13:54, 23.10.2023
- 14:44, 23.10.2023
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Специалистът в русенската Агенция за поддържане и проучване на река Дунав Ивелин Занев ще следи за нивото на успеваемост по правилата във футбола между отборите на Ботев (Пловдив) и Локомотив (София). Двубоят е в четвъртък (12.30 ч.) на Колежа.
От оповестените наряди става ясно, че популярният като Сватбата рефер от Петрич Ивайло Стоянов ще следи за реда в дербито на кръга - мачът между ЦСКА-София и Локомотив (Пловдив), който е насрочен също за четвъртък (26 октомври), но от 17.30 часа.
Съдийски назначения 15-ти кръг Първа лига
25 октомври 2023 г., сряда, 17:30 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Ботев Враца
ГС: Красен Георгиев АС1: Димо Вълчев АС2: Живко Петров
4-ТИ: Мартин Великов ВАР: Кристиян Колев АВАР: Светослав Енчев
СН: Константин Писков
26 октомври 2023 г., четвъртък, 12:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929
ГС: Ивелин Занев АС1: Мартин Мачев АС2: Владимир Ташков
4-ТИ: Димо Димов ВАР: Иво Андреев АВАР: Георги Минев
СН: Николай Ангелов
26 октомври 2023 г., четвъртък, 15:00 ч.
ПФК Черно море - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Петър Кузев АС1: Георги Дойнов АС2: Александър Апостолов
4-ТИ: Михаел Павлов ВАР: Георги Давидов АВАР: Никифор Велков
СН: Димитър Костов
26 октомври 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Ивайло Стоянов АС1: Мирослав Иванов АС2: Костадин Тановчев
4-ТИ: Венцислав Митрев ВАР: Драгомир Драганов АВАР: Красимир Атанасов
СН: Николай Колев
27 октомври 2023 г., петък, 14:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Крумовград
ГС: Владимир Вълков АС1: Иво Колев АС2: Йордан Петров
4-ТИ: Стоян Арсов ВАР: Васимир Ел-Хатиб АВАР: Владимир Велев
СН: Венцислав Гаврилов
27 октомври 2023 г., петък, 16:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Гинчев АС1: Илиян Капарашев АС2: Милен Арабаджиев
4-ТИ: Георги Иванов ВАР: Никола Попов АВАР: Георги Тодоров
СН: Йордан Гулев
27 октомври 2023 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Левски
ГС: Васил Минев АС1: Петър Митрев АС2: Павлин Михайлов
4-ТИ: Димитър Димитров ВАР: Станимир Тренчев АВАР: Станислав Станев
СН: Мартин Богдев
29 октомври 2023 г., неделя, 18:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков
4-ТИ: Кристиян Колев ВАР: Радослав Гидженов АВАР: Георги Стамболджиев
СН: Ахмед Ахмед
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