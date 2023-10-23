Горчиво или 50 на 50? Сватбата ще свири на Локо в Бистрица

Специалистът в русенската Агенция за поддържане и проучване на река Дунав Ивелин Занев ще следи за нивото на успеваемост по правилата във футбола между отборите на Ботев (Пловдив) и Локомотив (София). Двубоят е в четвъртък (12.30 ч.) на Колежа.

От оповестените наряди става ясно, че популярният като Сватбата рефер от Петрич Ивайло Стоянов ще следи за реда в дербито на кръга - мачът между ЦСКА-София и Локомотив (Пловдив), който е насрочен също за четвъртък (26 октомври), но от 17.30 часа.

Съдийски назначения 15-ти кръг Първа лига

25 октомври 2023 г., сряда, 17:30 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Ботев Враца

ГС: Красен Георгиев АС1: Димо Вълчев АС2: Живко Петров

4-ТИ: Мартин Великов ВАР: Кристиян Колев АВАР: Светослав Енчев

СН: Константин Писков

26 октомври 2023 г., четвъртък, 12:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929

ГС: Ивелин Занев АС1: Мартин Мачев АС2: Владимир Ташков

4-ТИ: Димо Димов ВАР: Иво Андреев АВАР: Георги Минев

СН: Николай Ангелов

26 октомври 2023 г., четвъртък, 15:00 ч.

ПФК Черно море - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Петър Кузев АС1: Георги Дойнов АС2: Александър Апостолов

4-ТИ: Михаел Павлов ВАР: Георги Давидов АВАР: Никифор Велков

СН: Димитър Костов

26 октомври 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Ивайло Стоянов АС1: Мирослав Иванов АС2: Костадин Тановчев

4-ТИ: Венцислав Митрев ВАР: Драгомир Драганов АВАР: Красимир Атанасов

СН: Николай Колев

27 октомври 2023 г., петък, 14:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Крумовград

ГС: Владимир Вълков АС1: Иво Колев АС2: Йордан Петров

4-ТИ: Стоян Арсов ВАР: Васимир Ел-Хатиб АВАР: Владимир Велев

СН: Венцислав Гаврилов

27 октомври 2023 г., петък, 16:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Гинчев АС1: Илиян Капарашев АС2: Милен Арабаджиев

4-ТИ: Георги Иванов ВАР: Никола Попов АВАР: Георги Тодоров

СН: Йордан Гулев

27 октомври 2023 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Левски

ГС: Васил Минев АС1: Петър Митрев АС2: Павлин Михайлов

4-ТИ: Димитър Димитров ВАР: Станимир Тренчев АВАР: Станислав Станев

СН: Мартин Богдев

29 октомври 2023 г., неделя, 18:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков

4-ТИ: Кристиян Колев ВАР: Радослав Гидженов АВАР: Георги Стамболджиев

СН: Ахмед Ахмед