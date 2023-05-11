"Гигант" пропусна голяма крачка към Б група с 1:1 срещу Несебър
- 10:30, 11.05.2023
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"Гигант" пропусна да се изравни по точки с лидера в Югоизточната В група Несебър и да направи голяма крачка към промоция в професионалния футбол. Дербито на дивизията на стадиона в Голямо Конаре завърши 1:1, а гостуващият тим остана на върха със 77 точки. Домакините са с три пункта по-малко. Възпитаниците на Георги Мечечиев стигнаха до хикса с гол секунди преди края на Коев, а преди това Хидает Хюсеин бе извел гостите с попадение от фаул в 25-ата минута.
"Гигант" създаде достатъчно възможности за обрат, но Жилов, Красимир Здравков, Васко Василев, Свилен Щерев и влезлия като резерва Георги Коев се разминаха с гола. Последният обаче се реваншира в последните секунди на срещата, когато изравни с глава след центриране на съотборник и остави надежди за нещо по-добро в оставащите четири кръга до края на сезона.
10 май 2023 г., сряда, 18:00 ч / XXXIV кръг:
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:0
Борислав 2009 (Първомай) - Атлетик (Куклен) 0:1
Родопа Смолян (Смолян) - Верея (Стара Загора) 3:0
Спартак 1947 (Пловдив) - Розова долина (Казанлък) 1:3
Асеновец 2005 (Асеновград) - Карнобат (Карнобат) 0:2
Левски (Карлово) - Загорец (Нова Загора) 0:3
Берое II (Стара Загора) - ФК Сливен (Сливен) 8:0
Димитровград 1947 (Димитровград) - Сокол (Марково) 3:2
Гигант (Съединение) - Несебър (Несебър) 1:1
Черноморец 1919 (Бургас) - Саяна (Хасково) 4:2
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Несебър (Несебър) 34 24 5 5 73:28 77
2. Гигант (Съединение) 34 22 8 4 64:23 74
3. Черноморец 1919 (Бургас) 34 21 8 5 72:23 71
4. Загорец (Нова Загора) 34 19 10 5 55:17 67
5. Саяна (Хасково) 34 18 8 8 63:30 62
6. Розова долина (Казанлък) 34 18 7 9 62:27 61
7. Асеновец 2005 (Асеновград) 34 18 6 10 63:33 60
8. Спартак 1947 (Пловдив) 34 18 6 10 67:38 60
9. Локомотив 1926 II (Пловдив) 34 18 4 12 52:30 58
10. Родопа Смолян (Смолян) 34 15 5 14 45:44 50
11. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 34 14 8 12 47:43 50
12. Димитровград 1947 (Димитровград) 34
13. Сокол (Марково) 34 13 2 19 47:50 41
14. Левски (Карлово) 34 11 5 18 38:58 38
15. Карнобат (Карнобат) 34 10 6 18 32:50 36
16. Берое II (Стара Загора) 34 10 4 20 41:66 34
17. ФК Сливен (Сливен) 34 9 4 21 51:83 31
18. Атлетик (Куклен) 34 9 3 22 32:77 30
19. Борислав 2009 (Първомай) 34 5 5 24 28:80 20
20. Верея (Стара Загора) 34 0 0 34 17:150 0
източник: bulgarian-football.com
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