"Гигант" пропусна да се изравни по точки с лидера в Югоизточната В група Несебър и да направи голяма крачка към промоция в професионалния футбол. Дербито на дивизията на стадиона в Голямо Конаре завърши 1:1, а гостуващият тим остана на върха със 77 точки. Домакините са с три пункта по-малко. Възпитаниците на Георги Мечечиев стигнаха до хикса с гол секунди преди края на Коев, а преди това Хидает Хюсеин бе извел гостите с попадение от фаул в 25-ата минута.

"Гигант" създаде достатъчно възможности за обрат, но Жилов, Красимир Здравков, Васко Василев, Свилен Щерев и влезлия като резерва Георги Коев се разминаха с гола. Последният обаче се реваншира в последните секунди на срещата, когато изравни с глава след центриране на съотборник и остави надежди за нещо по-добро в оставащите четири кръга до края на сезона.

10 май 2023 г., сряда, 18:00 ч / XXXIV кръг:

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:0

Борислав 2009 (Първомай) - Атлетик (Куклен) 0:1

Родопа Смолян (Смолян) - Верея (Стара Загора) 3:0

Спартак 1947 (Пловдив) - Розова долина (Казанлък) 1:3

Асеновец 2005 (Асеновград) - Карнобат (Карнобат) 0:2

Левски (Карлово) - Загорец (Нова Загора) 0:3

Берое II (Стара Загора) - ФК Сливен (Сливен) 8:0

Димитровград 1947 (Димитровград) - Сокол (Марково) 3:2

Гигант (Съединение) - Несебър (Несебър) 1:1

Черноморец 1919 (Бургас) - Саяна (Хасково) 4:2

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

1. Несебър (Несебър) 34 24 5 5 73:28 77

2. Гигант (Съединение) 34 22 8 4 64:23 74

3. Черноморец 1919 (Бургас) 34 21 8 5 72:23 71

4. Загорец (Нова Загора) 34 19 10 5 55:17 67

5. Саяна (Хасково) 34 18 8 8 63:30 62

6. Розова долина (Казанлък) 34 18 7 9 62:27 61

7. Асеновец 2005 (Асеновград) 34 18 6 10 63:33 60

8. Спартак 1947 (Пловдив) 34 18 6 10 67:38 60

9. Локомотив 1926 II (Пловдив) 34 18 4 12 52:30 58

10. Родопа Смолян (Смолян) 34 15 5 14 45:44 50

11. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 34 14 8 12 47:43 50

12. Димитровград 1947 (Димитровград) 34

13. Сокол (Марково) 34 13 2 19 47:50 41

14. Левски (Карлово) 34 11 5 18 38:58 38

15. Карнобат (Карнобат) 34 10 6 18 32:50 36

16. Берое II (Стара Загора) 34 10 4 20 41:66 34

17. ФК Сливен (Сливен) 34 9 4 21 51:83 31

18. Атлетик (Куклен) 34 9 3 22 32:77 30

19. Борислав 2009 (Първомай) 34 5 5 24 28:80 20

20. Верея (Стара Загора) 34 0 0 34 17:150 0

източник: bulgarian-football.com