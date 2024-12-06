Пловдивските международни рефери Радослав Гидженов и Георги Кабаков за втори пореден кръг останаха без наряди. В съдийските среди тълкуват това като наказание за откровено слабото им представяне в градското дерби Локомотив - Ботев в неделя. Те допуснаха доста грешки, почти всички в ущърб на черно-белите като най-фрапираща бе ситуацията в 8-ата минута, когато Оливър Камдем бе повален в пеналта, но Гидженов не посмя да свири дузпа, а Кабаков не го повика на ВАР.

Без наряд остава и вторият помощник Диян Вълков, който се оцапа в добавеното време, когато пред очите му бе извършено нарушение срещу играч на Локо, но той даде тъч, с което допълнително навя съмнения за тенденциозност в една посока на съдийството в целия мач.

Единственият представил се на ниво в дербито - Мартин Маргаритов получи наряд, но леко унизителен за международния му статут, тъй като бе пратен за асистент ВАР на Враца - Черно море.

Без наряд остава и Георги Гинчев, срещу когото от Локо Пловдив пуснаха жалба за сервилната му свирка в полза на "Левски".

Ето всички назначения за мачовете от 19-ия кръг в първенството:

7 декември 2024 г., събота, 12:30 ч.

Локомотив Пловдив - Берое

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

7 декември 2024 г., събота, 15:00 ч.



Ботев Враца - Черно море

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Стоян Маринов Алексиев

7 декември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ЦСКА - ЦСКА 1948

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Валентин Желев Добрев

8 декември 2024 г., неделя, 12:00 ч.

Локомотив София - Септември София

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Георги Владимиров Игнатов

8 декември 2024 г., неделя, 14:30 ч.

Крумовград - Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Станислав Георгиев Тодоров

8 декември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

Лудогорец - Ботев Пловдив

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Радан Василев Мирянов

9 декември 2024 г., понеделник, 14:45 ч.

Хебър - Арда Кърджали

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Цветан Георгиев Георгиев

9 декември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

Спартак Варна - Славия

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Камен Михайлов Алексиев