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Гидженов и Кабаков отново без наряди след резила в дербито! Вижте съдийските назначения за последния есенен кръг

  • 14:27, 06.12.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/gidjenov-i-kabakov-otnovo-bez-narqdi-sled-rezila-v-derbito-vijte-sadiyskite-naznacheniq-za-posledniq-esenen-krag Marica.bg
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   Снимка: Наташа Манева

Пловдивските международни рефери Радослав Гидженов и Георги Кабаков за втори пореден кръг останаха без наряди. В съдийските среди тълкуват това като наказание за откровено слабото им представяне в градското дерби Локомотив - Ботев в неделя. Те допуснаха доста грешки, почти всички в ущърб на черно-белите като най-фрапираща бе ситуацията в 8-ата минута, когато Оливър Камдем бе повален в пеналта, но Гидженов не посмя да свири дузпа, а Кабаков не го повика на ВАР. 

Без наряд остава и вторият помощник Диян Вълков, който се оцапа в добавеното време, когато пред очите му бе извършено нарушение срещу играч на Локо, но той даде тъч, с което допълнително навя съмнения за тенденциозност в една посока на съдийството в целия мач.

Единственият представил се на ниво в дербито - Мартин Маргаритов получи наряд, но леко унизителен за международния му статут, тъй като бе пратен за асистент ВАР на Враца - Черно море.

Без наряд остава и Георги Гинчев, срещу когото от Локо Пловдив пуснаха жалба за сервилната му свирка в полза на "Левски".

Ето всички назначения за мачовете от 19-ия кръг в първенството:

7 декември 2024 г., събота, 12:30 ч.

Локомотив Пловдив - Берое

ГС:      Стоян Панталеев Арсов        АС1:    Дениз Пиринов Соколов      АС2:            Живко Руменов Петров

4-ТИ:  Красимир Маргаритов Кръстев       ВАР:   Станимир Лозанов Тренчев            АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН:     Венцислав Иванов Гаврилов          

7 декември 2024 г., събота, 15:00 ч.

 
Ботев Враца - Черно море

ГС:      Димитър Димитров Димитров        АС1:    Иво Николаев Колев АС2:            Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:  Михаел Петков Павлов         ВАР:   Владимир Вълков Вълков    АВАР:            Мартин Веселинов Маргаритов

СН:     Стоян Маринов Алексиев   

7 декември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ЦСКА - ЦСКА 1948

ГС:      Мартин Живков Великов     АС1:    Диян Христов Вълков           АС2:            Теодор Пешев Петров

4-ТИ:  Любослав Бисеров Любомиров      ВАР:   Васил Петров Минев            АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:     Валентин Желев Добрев     

8 декември 2024 г., неделя, 12:00 ч.

Локомотив София - Септември София

ГС:      Никола Антонов Попов        АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:            Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:  Мартин Иванов Марков       ВАР:   Венцислав Георгиев Митрев            АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:     Георги Владимиров Игнатов           

8 декември 2024 г., неделя, 14:30 ч.

Крумовград - Левски

ГС:      Драгомир Димитров Драганов        АС1:    Христо Пламенов Хаджийски            АС2:    Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ:  Денислав Йорданов Сталев ВАР:   Кристиян Николов Колев     АВАР:            Димитър Димитров Димитров

СН:     Станислав Георгиев Тодоров          

8 декември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

Лудогорец - Ботев Пловдив

ГС:      Красен Иванов Георгиев      АС1:    Георги Йорданов Дойнов     АС2:            Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:  Михаел Петков Павлов         ВАР:   Станимир Лозанов Тренчев АВАР:            Георги Пламенов Тодоров

СН:     Радан Василев Мирянов     

9 декември 2024 г., понеделник, 14:45 ч.

Хебър - Арда Кърджали

ГС:      Васимир Маруан Ел-Хатиб  АС1:    Димитър Русанов Русев       АС2:            Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ:  Венцислав Георгиев Митрев           ВАР:   Ивайло Красимиров Ненков            АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН:     Цветан Георгиев Георгиев  

9 декември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

Спартак Варна - Славия

ГС:      Волен Валентинов Чинков   АС1:    Драгомир Руменов Милев   АС2:            Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:  Кристиян Младенов Тодоров           ВАР:   Валентин Станчев Железов            АВАР: Станимир Илков Илков

СН:     Камен Михайлов Алексиев

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Локо Пловдив Радослав Гидженов Георги Кабаков Ботев Пловдив
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