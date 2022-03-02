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Георги Кабаков свири Ботев - Локо за седми път

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Георги Кабаков бе определен за рефер на пловдивското дерби. Ботев ще приеме Локомотив в събота от 17.30 часа в Коматево, а за Кабаков това ще бъде седми наряд за футболната емблема на града под тепетата в досегашната му кариера. 

Най-котираният в света български арбитър ръководи и последния мач между двата отбора, който завърши 1:1. Под неговата свирка мина и двубоя на 29 ноември 2020 г., в който черно-белите разгромиха канарчетата с 6:0 у дома, а Кабаков изкара срещата перфектно.

 Асистенти на Георги Кабаков ще бъдат помощниците му от международната бригада Мартин Маргаритов и Диян Вълков. На ВАР ще бъдат пловдивчаните Радослав Гидженов и Георги Стамболджиев.

Ето всички назначения: 

 
4 март 2022 г., петък, 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
5 март 2022 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - Футболен Клуб Пирин АД
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
5 март 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Никола Антонов Попов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
6 март 2022 г., неделя, 14:00 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
6 март 2022 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Илиян Петров Капарашев
СН:    Георги Спасов Славов     
 
7 март 2022 г., понеделник, 15:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Йото Валентинов Гарабедов    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН:    Евгени Георгиев Георгиев     
 
7 март 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Костадин Димитров Тановчев
СН:    Кирил Петков Йорданов     

 

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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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