Георги Кабаков свири Ботев - Локо за седми път

Георги Кабаков бе определен за рефер на пловдивското дерби. Ботев ще приеме Локомотив в събота от 17.30 часа в Коматево, а за Кабаков това ще бъде седми наряд за футболната емблема на града под тепетата в досегашната му кариера.

Най-котираният в света български арбитър ръководи и последния мач между двата отбора, който завърши 1:1. Под неговата свирка мина и двубоя на 29 ноември 2020 г., в който черно-белите разгромиха канарчетата с 6:0 у дома, а Кабаков изкара срещата перфектно.

Асистенти на Георги Кабаков ще бъдат помощниците му от международната бригада Мартин Маргаритов и Диян Вълков. На ВАР ще бъдат пловдивчаните Радослав Гидженов и Георги Стамболджиев.

Ето всички назначения:



4 март 2022 г., петък, 17:30 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Стефан Апостолов Апостолов



5 март 2022 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Черно море - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Димитър Панайотов Костов



5 март 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Георги Василев Йорданов



6 март 2022 г., неделя, 14:00 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



6 март 2022 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Георги Спасов Славов



7 март 2022 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Евгени Георгиев Георгиев



7 март 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Костадин Димитров Тановчев

СН: Кирил Петков Йорданов