Георги Кабаков ще свири пловдивското дерби на Колежа
- 19:39, 31.10.2023
- 19:47, 31.10.2023
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Георги Кабаков ще ръководи пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Мачът на стадион"Христо Ботев" е в петък от 19,30 часа.
Съдийски назначения 16-ти кръг Първа лига
3 ноември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Венцислав Митрев АС1: Дениз Соколов АС2: Дарин Иванов
4-ТИ: Ивайло Ненков ВАР: Християна Гутева АВАР: Павлета Рашкова
СН: Георги Славов
3 ноември 2023 г., петък, 19:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков
4-ТИ: Кристиян Колев ВАР: Никола Попов АВАР: Георги Тодоров
СН: Костадин Гергинов
5 ноември 2023 г., неделя, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Крумовград
ГС: Васимир Ел-Хатиб АС1: Мартин Ангелов АС2: Тодор Вуков
4-ТИ: Ивелин Занев ВАР: Красен Георгиев АВАР: Христо Хаджийски
СН: Георги Нарлев
6 ноември 2023 г., понеделник, 13:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929
ГС: Волен Чинков АС1: Георги Дойнов АС2: Илиян Капарашев
4-ТИ: Михаел Павлов ВАР: Владимир Вълков АВАР: Светослав Енчев
СН: Йордан Сталев
6 ноември 2023 г., понеделник, 15:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Етър ВТ
ГС: Станимир Тренчев АС1: Драгомир Милев АС2: Станислав Станев
4-ТИ: Васил Минев ВАР: Валентин Железов АВАР: Станимир Илков
СН: Иван Вълчев
6 ноември 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Хебър 1918
ГС: Иво Андреев АС1: Петър Митрев АС2: Павлин Михайлов
4-ТИ: Стоян Арсов ВАР: Георги Давидов АВАР: Милен Арабаджиев
СН: Йордан Иванов
7 ноември 2023 г., вторник, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Радослав Гидженов АС1: Георги Минев АС2: Георги Стамболджиев
4-ТИ: Красимир Кръстев ВАР: Георги Иванов АВАР: Мирослав Иванов
СН: Петър Петров
7 ноември 2023 г., вторник, 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски
ГС: Драгомир Драганов АС1: Димо Вълчев АС2: Красимир Атанасов
4-ТИ: Владимир Вълков ВАР: Волен Чинков АВАР: Дениз Соколов
СН: Александър Костадинов
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