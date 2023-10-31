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Георги Кабаков ще свири пловдивското дерби на Колежа

  • 19:39, 31.10.2023
  • 19:47, 31.10.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/georgi-kabakov-shte-sviri-plovdivskoto-derbi-na-koleja Marica.bg
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Георги Кабаков ще ръководи пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Мачът на стадион"Христо Ботев" е в петък от 19,30 часа. 

Съдийски назначения 16-ти кръг Първа лига

3 ноември 2023 г., петък, 17:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Венцислав  Митрев АС1: Дениз  Соколов АС2: Дарин Иванов

4-ТИ: Ивайло Ненков ВАР: Християна Гутева АВАР: Павлета Рашкова

СН: Георги Славов

 

3 ноември 2023 г., петък, 19:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Георги Кабаков АС1: Мартин Маргаритов АС2: Диян Вълков

4-ТИ: Кристиян Колев ВАР: Никола Попов АВАР: Георги Тодоров

СН: Костадин Гергинов

 

5 ноември 2023 г., неделя, 15:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Крумовград

ГС: Васимир Ел-Хатиб АС1: Мартин Ангелов АС2: Тодор Вуков

4-ТИ: Ивелин Занев ВАР: Красен Георгиев АВАР: Христо Хаджийски

СН: Георги Нарлев

 

6 ноември 2023 г., понеделник, 13:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929

ГС: Волен Чинков АС1: Георги Дойнов АС2: Илиян Капарашев

4-ТИ: Михаел Павлов ВАР: Владимир Вълков АВАР: Светослав Енчев

СН: Йордан Сталев

 

6 ноември 2023 г., понеделник, 15:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Етър ВТ

ГС: Станимир Тренчев АС1: Драгомир Милев АС2: Станислав Станев

4-ТИ: Васил Минев ВАР: Валентин Железов АВАР: Станимир Илков

СН: Иван Вълчев

 

6 ноември 2023 г., понеделник, 18:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Хебър 1918

ГС: Иво Андреев АС1: Петър Митрев АС2: Павлин Михайлов

4-ТИ: Стоян Арсов ВАР: Георги Давидов АВАР: Милен Арабаджиев

СН: Йордан Иванов

 

7 ноември 2023 г., вторник, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Гидженов АС1: Георги Минев АС2: Георги Стамболджиев

4-ТИ: Красимир Кръстев ВАР: Георги Иванов АВАР: Мирослав Иванов

СН: Петър Петров

 

7 ноември 2023 г., вторник, 17:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски

ГС: Драгомир Драганов АС1: Димо Вълчев АС2: Красимир Атанасов

4-ТИ: Владимир Вълков ВАР: Волен  Чинков АВАР: Дениз  Соколов

СН: Александър  Костадинов

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Георги Кабаков футбол дерби Ботев Локомотив
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