ФИФА обяви Лео Меси за №1 за всички времена

Капитанът на Аржентина Лионел Меси бе обявен от ФИФА за футболист №1 в света за всички времена. Това стана, след като Меси и водения от него тим на гаучосите триумфираха със златните медали на Мондиал 2022 в Катар.

Официалният акаунт на Световното първенство по футбол публикува спорен пост, който мнозина сметнаха за "липса на безпристрастност" - нещо, което е недопустимо за организация с подобни мащаби. В туита бе сложен край на вечния спор за това кой е "the GOAT" (The greatest of all time – Най-велик за всички времена), със снимка на Меси, държащ трофея, и думите „Спорът за това кой е GOAT приключи. Най-великият трофей вече е част от колекцията. Наследството е изпълнено”.

Още с публикуването на поста в Туитър, започна ожесточен спор между привърженици на аржентинеца и хора, смятащи стореното от страницата "необективно". Те се обосноваха по въпроса, заявявайки, че това е проява на неуважение към други легендарни футболисти в историята. Скоро след това туитът бе изтрит.