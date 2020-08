Фенове на Локо организират празник за 6 септември

Две от фенските групи на Локомотив организират честване на празника на Пловдив. На 6 септември момчетата и момичетата от Magic of Plovdiv и с помощта на World Wide Locos и Фен Клуб Локомотив Пловдив канят всички граждани на Лаута като са подготвили и специална програма.

Ето и официалното съобщение за събитието:

Скъпо черно-бяло семейство, скъпи пловдивчани,

За втора поредна година ние, фенската група на Magic of Plovdiv и с помощта на World Wide Locos и Фен Клуб Локомотив Пловдив имаме удоволствието да ви поканим на събитието „6-ти септември - празник на Пловдив, Локомотив - любимецът на Пловдив“.

И тази година сме подготвили подаръци и игри за децата, среща с техните идоли от футболния терен - батковците, на които искат да подражават. Подготвили сме и игра, в която да участват и семейства, които ще се впуснат в надпревара за изпълнение на наказателни удари. Ако искате да се запишете или да получите повече информация, можете да го направите през страницата във Facebook The Magic of Plovdiv и на електронна поща [email protected]

Очакват ви вълнуващи мигове с черно-белия дух – за вас и за вашите деца!