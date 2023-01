Фенклубът на "Ботев": Добре дошли в басейн "Колежа"

Фенклубът на "Ботев" (Пловдив) алармира за пореден път притесненията си за нередности при строежа на стадион "Христо Ботев". "Добре дошли в басейн "Колежа"! Това написаха от жълто-черното сдружение на привържениците, пускайки кадри от помещенията под централната трибуна. За ситуацията в Сектор А marica.bg алармира още преди три дни.



"Без цялостно завършване на козирката помещенията на стадиона ще бъдат под вода при всеки по-сериозен дъжд", смятат от КПБП.

"Another brick in the wall. По света правят стадиони с движещ се покрив или тревно покритие. Ние сме иновативни - правим преместващи се стени", алармира привърженик на "Ботев" в страницата на фенклуба в социална мрежа.