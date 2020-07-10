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Фаворитите се разминаха в Лига Европа

  • 10.07.2020 | 15:30
  • 10.07.2020 | 15:35
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/favoritite-se-razminaha-v-liga-evropa Marica.bg
  • Marica.bg
  • 129 прегледа
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Жребий за 1/4-финалите:

1. Шахтор Донецк/Волфсбург - Базел/Айнтрахт (Франкфурт)
2. Манчестър Юнайтед/ЛАСК - Истанбул ББ/Копенхаген
3. Интер/Хетафе - Байер (Леверкузен)/Глазгоу Рейнджърс
4. Олимпиакос/Уулвърхамптън - Севиля/Рома

Жребий за 1/2-финалите:

1. Победителят от чевъртфирнал 4 - Победителят от четвъртфинал 2

2. Победителят от четвъртфинал 3 - Победителят от четвъртфинал 1

Финал:

Победителят от полуфинал 1 - Победителят от полуфинал 2

Ключовите дати:
1/8-финали, реванш - 5-6 август
1/4-финали - 10-11 август
1/2-финали - 16-17 август
Финал - 21 август

лига европа нион жребий футбол
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