Фаворитите се разминаха в Лига Европа
- 10.07.2020 | 15:30
- 10.07.2020 | 15:35
- Marica.bg
- 129 прегледа
- 0 коментара
Свързани новини
ПСЖ изтегли късата клечка в Шампионската лига
Жребий за 1/4-финалите:
1. Шахтор Донецк/Волфсбург - Базел/Айнтрахт (Франкфурт)
2. Манчестър Юнайтед/ЛАСК - Истанбул ББ/Копенхаген
3. Интер/Хетафе - Байер (Леверкузен)/Глазгоу Рейнджърс
4. Олимпиакос/Уулвърхамптън - Севиля/Рома
Жребий за 1/2-финалите:
1. Победителят от чевъртфирнал 4 - Победителят от четвъртфинал 2
2. Победителят от четвъртфинал 3 - Победителят от четвъртфинал 1
Финал:
Победителят от полуфинал 1 - Победителят от полуфинал 2
Ключовите дати:
1/8-финали, реванш - 5-6 август
1/4-финали - 10-11 август
1/2-финали - 16-17 август
Финал - 21 август
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни