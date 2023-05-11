Ето кой ще свири първите мачове на Локо и "Ботев" в плейофите
- 12:58, 11.05.2023
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12 май 2023 г., петък, 17:00 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Хебър 1918
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Петър Стоянов Петров
12 май 2023 г., петък, 19:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Николай Георгиев Ангелов
13 май 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - Спартак 1918
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
13 май 2023 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Стоян Маринов Алексиев
14 май 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Атанас Петров Бозев
14 май 2023 г., неделя, 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Йордан Динков Сталев
15 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
15 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Николай Тодоров Петров
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