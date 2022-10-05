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Ето кой ще свири на Локо и Ботев, Кабаков без наказание

  • 12:28, 05.10.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/eto-koy-shte-sviri-na-loko-i-botev-kabakov-bez-nakazanie Marica.bg
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз не наказа рефера Георги Кабаков за големия гаф на мача Берое - Левски, на който победният гол на сините падна след очевадно нарушение на Илиян Стефанов. Кабаков бе в непосредствена близост, но си затрая. За скандалната ситуация го отнася отговорникът за ВАР Владимир Вълков, но от рефернските среди прогнозират, че много скоро той ще бъде върнат в нарядите, както се е случвало в цялата кариера със свирка.


Дербито между Лудогорец и ЦСКА е поверено именно на Георги Кабаков. Левски - Ботев Пловдив пък ще бъде воден от столичанинът с петрички корени Станимир Лозанов Тренчев. Спартак Варна - Локомотив Пловдив ще бъде свирен от Ивелин Занев.

Ето всички назначения: 

 
"7 октомври 2022 г., петък, 17:30 ч.
Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Николай Неделчев Чакъров
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
7 октомври 2022 г., петък, 20:00 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Станислав Георгиев Тодоров    АВАР:    Мартин Емилов Венев
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
8 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Септември Сф
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
8 октомври 2022 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев АД
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Иво Николаев Колев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
9 октомври 2022 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Георги Спасов Славов     
 
9 октомври 2022 г., неделя, 20:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Петър Велизаров Митрев
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
10 октомври 2022 г., понеделник, 17:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
10 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Георги Кабаков Локо Пловдив Ботев Пловдив Берое
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