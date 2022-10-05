Ето кой ще свири на Локо и Ботев, Кабаков без наказание

Съдийската комисия към Българския футболен съюз не наказа рефера Георги Кабаков за големия гаф на мача Берое - Левски, на който победният гол на сините падна след очевадно нарушение на Илиян Стефанов. Кабаков бе в непосредствена близост, но си затрая. За скандалната ситуация го отнася отговорникът за ВАР Владимир Вълков, но от рефернските среди прогнозират, че много скоро той ще бъде върнат в нарядите, както се е случвало в цялата кариера със свирка.



Дербито между Лудогорец и ЦСКА е поверено именно на Георги Кабаков. Левски - Ботев Пловдив пък ще бъде воден от столичанинът с петрички корени Станимир Лозанов Тренчев. Спартак Варна - Локомотив Пловдив ще бъде свирен от Ивелин Занев.

Ето всички назначения:



"7 октомври 2022 г., петък, 17:30 ч.

Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Николай Неделчев Чакъров

СН: Димитър Панайотов Костов



7 октомври 2022 г., петък, 20:00 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Александър Костадинов Костадинов



8 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Септември Сф

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Петър Стоянов Петров



8 октомври 2022 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев АД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Валентин Желев Добрев



9 октомври 2022 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Георги Спасов Славов



9 октомври 2022 г., неделя, 20:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Стоян Маринов Алексиев



10 октомври 2022 г., понеделник, 17:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Георги Генов Нарлев



10 октомври 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Николай Тодоров Петров



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.