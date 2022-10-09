Дубълът на Локо удари Асеновец, Гигант води на Югоизток

Дублиращият тим на Локомотив победи Асеновец с 1:0 в последния мач от 11 кръг на Югоизточната В група, който се игра на стадиона в Садово. Единственият гол вкара Васил Църцев в 30-ата минута. През втората част на терена се разразиха доста горещи страсти, а авторът на попадението Църцев бе изгонен с два жълти картона от реферът Георги Иванов. Преждевременно към съблекалните пое и треньорът на черно-белите Христо Телкийски.

С успеха си Локо се изкачи на 14-о място във временното класиране, а поражението попречи на Асеновец да влезе в челната тройка. Гигант (Съединение) на Георги Мечечиев и поливалентния футболен специалист Николай Алексиев се затвърди на върха в таблицата след рутинна победа с 2:0 при гостуването си на Карнобат.

Голямата изненада поднесе предпоследният Първомай, който удари с 2:1 добре представящият се до този момент Спартак (Пд).

8 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч / XI кръг:



Родопа Смолян (Смолян) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 0:0

Борислав 2009 (Първомай) - Спартак 1947 (Пловдив) 2:1 (1:0)

Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово) 2:0

Верея (Стара Загора) - Берое II (Стара Загора) 1:2 (0:2)

Розова долина (Казанлък) - Димитровград 1947 (Дмгр) 5:1 (3:1)

Карнобат (Карнобат) - Гигант (Съединение) 0:2 (0:0)

Загорец (Нова Загора) - Черноморец 1919 (Бургас) 1:1 (1:0)

Сокол (Марково) - Несебър (Несебър) 1:2

9 октомври 2022 г., неделя, 16:00 ч / XI кръг:

в Садово:

Локомотив 1926 II (Пловдив) - Асеновец 2005 (Асеновград) 1:0 (1:0)

ФК Сливен (Сливен) - Саяна (Хасково) 2:3 (1:2)

Класиране:

М П Р З ГР Т

1. Гигант (Съединение) 11 8 2 1 21:7 26

-------------------------------------------------------------------

2. Несебър (Несебър) 11 8 1 2 28:12 25

3. Черноморец 1919 (Бургас) 11 6 5 0 27:1 23

4. Асеновец 2005 (Асеновград) 11 6 3 2 24:10 21

5. Загорец (Нова Загора) 11 5 5 1 14:3 20

6. Сокол (Марково) 11 6 1 4 18:13 19

7. Розова долина (Казанлък) 10 6 1 3 25:10 19

8. Спартак 1947 (Пловдив) 11 5 3 3 21:13 18

9. Саяна (Хасково) 10 5 2 3 22:9 17

10. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 11 4 4 3 14:12 16

11. Атлетик (Куклен) 11 5 1 5 15:16 16

12. Родопа Смолян (Смолян) 10 4 2 4 12:18 14

13. Димитровград 1947 (Димитровград) 11 4 1 6 14:15 13

14. Локомотив 1926 II (Пловдив) 11 3 3 5 5:12 12

15. Левски (Карлово) 10 3 1 6 10:16 10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. ФК Сливен (Сливен) 11 3 1 7 19:30 10

17. Карнобат (Карнобат) 11 1 5 5 7:17 8

18. Берое II (Стара Загора) 11 2 2 7 10:27 8

-------------------------------------------------------------------

19. Борислав 2009 (Първомай) 11 2 1 8 10:33 7

20. Верея (Стара Загора) 11 0 0 11 3:45 0

източник: bulgarian-football.com