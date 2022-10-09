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Дубълът на Локо удари Асеновец, Гигант води на Югоизток

  • 21:02, 09.10.2022
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/dubalat-na-loko-udari-asenovec-gigant-vodi-na-yugoiztok Marica.bg
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Дублиращият тим на Локомотив победи Асеновец с 1:0 в последния мач от 11 кръг на Югоизточната В група, който се игра на стадиона в Садово. Единственият гол вкара Васил Църцев в 30-ата минута. През втората част на терена се разразиха доста горещи страсти, а авторът на попадението Църцев бе изгонен с два жълти картона от реферът Георги Иванов. Преждевременно към съблекалните пое и треньорът на черно-белите Христо Телкийски.

С успеха си Локо се изкачи на 14-о място във временното класиране, а поражението попречи на Асеновец да влезе в челната тройка. Гигант (Съединение) на Георги Мечечиев и поливалентния футболен специалист Николай Алексиев се затвърди на върха в таблицата след рутинна победа с 2:0 при гостуването си на Карнобат.

Голямата изненада поднесе предпоследният Първомай, който удари с 2:1 добре представящият се до този момент Спартак (Пд).

8 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч / XI кръг:

Родопа Смолян (Смолян) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)            0:0
Борислав 2009 (Първомай) - Спартак 1947 (Пловдив)         2:1 (1:0) 
Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово)                       2:0 
Верея (Стара Загора) - Берое II (Стара Загора)            1:2 (0:2) 
Розова долина (Казанлък) - Димитровград 1947 (Дмгр)       5:1 (3:1) 
Карнобат (Карнобат) - Гигант (Съединение)                 0:2 (0:0) 
Загорец (Нова Загора) - Черноморец 1919 (Бургас)          1:1 (1:0) 
Сокол (Марково) - Несебър (Несебър)                       1:2 
9 октомври 2022 г., неделя, 16:00 ч / XI кръг:
в Садово:
Локомотив 1926 II (Пловдив) - Асеновец 2005 (Асеновград)  1:0 (1:0)
ФК Сливен (Сливен) - Саяна (Хасково)                      2:3 (1:2) 

                           Класиране:                    

                                        М    П   Р   З    ГР      Т

 1. Гигант (Съединение)                11    8   2   1   21:7    26       
-------------------------------------------------------------------
 2. Несебър (Несебър)                  11    8   1   2   28:12   25       
 3. Черноморец 1919 (Бургас)           11    6   5   0   27:1    23       
 4. Асеновец 2005 (Асеновград)         11    6   3   2   24:10   21       
 5. Загорец (Нова Загора)              11    5   5   1   14:3    20       
 6. Сокол (Марково)                    11    6   1   4   18:13   19     
 7. Розова долина (Казанлък)           10    6   1   3   25:10   19     
 8. Спартак 1947 (Пловдив)             11    5   3   3   21:13   18    
 9. Саяна (Хасково)                    10    5   2   3   22:9    17       
10. ФК Ямбол 1915 (Ямбол)              11    4   4   3   14:12   16
11. Атлетик (Куклен)                   11    5   1   5   15:16   16       
12. Родопа Смолян (Смолян)             10    4   2   4   12:18   14       
13. Димитровград 1947 (Димитровград)   11    4   1   6   14:15   13       
14. Локомотив 1926 II (Пловдив)        11    3   3   5    5:12   12       
15. Левски (Карлово)                   10    3   1   6   10:16   10       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16. ФК Сливен (Сливен)                 11    3   1   7   19:30   10 
17. Карнобат (Карнобат)                11    1   5   5    7:17    8       
18. Берое II (Стара Загора)            11    2   2   7   10:27    8       
-------------------------------------------------------------------
19. Борислав 2009 (Първомай)           11    2   1   8   10:33    7       
20. Верея (Стара Загора)               11    0   0  11    3:45    0

източник: bulgarian-football.com

Локо Пловдив 2 Асеновец Гигант (Съединение) футбол
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