Драматични развръзки в ШЛ - резултати и голмайстори
- 00:35, 27.10.2022
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Резултатите и голмайсторите от петия кръг в груповата фаза на ШЛ от 26 октомври (сряда):
Група "А"
Аякс – Ливърпул 0:3
0:1 Мохамед Салах (42), 0:2 Дарвин Нунес (49), 0:3 Харви Елиът (52)
Наполи – Рейнджърс 3:0
1:0 Джовани Симеоне (11), 2:0 Джовани Симеоне (16), 3:0 Лео Йостигор (80)
Група "В"
Брюж – Порто 0:4
0:1 Мехди Тареми (33), 0:2 Еванилсон (57), 0:3 Стивън Еустакио (60), 0:4 Мехди Тареми (70)
Атлетико (Мaдрид) - Леверкузен 2:2
0:1 Муса Диаби (9), 1:1 Яник Ферейра-Караско (22), 1:2 Калъм Хъдсън-Одой (29)
Група "С"
Интер - Виктория Пилзен 4:0
1:0 Хенрих Мхитарян (35), 2:0 Един Джеко (42), 3:0 Един Джеко (66), 4:0 Ромелу Лукаку (87)
Барселона - Байерн 0:3
0:1 Садио Мане (10), 0:2 Eрик Чупо-Мотинг (31), 0:3 Бенжамен Павар (90+5)
Група "D"
Айнтрахт (Франкфурт) - Марсилия 2:1
1:0 Даичи Камада (3), 1:1 Матео Гендузи (22), 2:1 Рандал Коло Муани (27)
Тотнъм - Спортинг (Лисабон) 1:1
0:1 Маркъс Едуардс (22), 1:1 Родриго Бентанкур (80)
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