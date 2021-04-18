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Драгомир Драганов свири на Локо, Никола Попов - на Ботев

  • 18.04.2021 | 17:49
  • 18.04.2021 | 18:00
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/dragomir-draganov-sviri-na-loko-nikola-popov-na-botev Marica.bg
  • Marica.bg
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   Снимка: LAP.bg

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БФС обяви съдийските назначения за 25-и кръг на efbet Лига. Драгомир Драганов ще ръководи дербито между Локомотив (Пловдив) и Левски.

Станислав Тодоров ще отговаря за Лудогорец срещу ЦСКА 1948.

Ето всички съдии, които ще ръководят мачовете:

20, Апр 2021 г. Вторник 16:00 ч., ПФК Славия 1913 - ПОФК Ботев Враца

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников, 4-ТИ: Георги Николов Николов, СН: Георги Владимиров Игнатов

20, Апр 2021 г. Вторник 18:15 ч. ФК Арда - ФК Етър

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Костадин Димитров Тановчев, 4-ТИ: Благой Кирилов Манов, СН: Йордан Динков Сталев

20, Апр 2021 г. Вторник 20:30 ч., ПФК Черно море - ПФК Ботев

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев, 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев, СН: Петър Стоянов Петров

21, Апр 2021 г. Сряда 16:00 ч., ПФК Берое - ФК Царско село 2015

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Румен Емилов Иванов, 4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен, СН: Кольо Димитров Данев

21, Апр 2021 г. Сряда 18:15 ч., ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Монтана 1921

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станислав Лазаров Станев, 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев, СН: Кирил Петков Йорданов

21, Апр 2021 г. Сряда 20:30 ч., ПФК Локомотив 1926 - ПФК Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски, 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов, СН: Георги Василев Йорданов

22, Апр 2021 г. Четвъртък 19:00 ч., ПФК Лудогорец 1945 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов, 4-ТИ: Красен Иванов Георгиев, СН: Николай Тодоров Петров

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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