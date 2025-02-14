Десет от Рома удържаха 1:1 с Порто! Резултати и голмайстори от Лига Европа и Лига на конференциите
- 00:05, 14.02.2025
- 00:26, 14.02.2025
- 178
- 0
Порто и Рома завършиха наравно 1:1 в първия мач между двата тима от плейофите в Лига Европа. "Вълците" поведоха в края на първата част с гол на Зеки Челик, но през второто полувреме Франсиско Моура върна Порто в двубоя. Италианският тим остана с човек по-малко в 72-рата минута след втори жълт и респективно червен картон за Браян Кристанте, но момчетата на Клаудио Раниери успяха да удържат равенството на "До Драгао".
ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛИГА ЕВРОПА:
FT Мидтиланд - Реал Сосиедад 1:2
0:1 Брийс Мендес 10' (дуз)
0:2 Такефуса Кубо 32'
1:2 Адам Букса 38'
FT Роял Юнион СЖ - Аякс 0:2
0:1 Кристиан Расмусен 59'
0:2 Йорти Мокио 71'
FT Фенербахче - Андерлехт 3:0
1:0 Душан Тадич 11'
2:0 Един Джеко 43'
3:0 Ен Несири 57'
FT Ференцварош - Пилзен 1:0
1:0 Мохамед Абу Фани 23
FT АЗ Алкмаар - Галатасарай 4:1
1:0 Свен Мейнанс 12'
1:1 Роланд Шалай 20'
2:1 Трой Парът 36'
3:1 Йорди Класие 58'
4:1 Давид Волфе 66'
FT ПАОК - ФКСБ 1:2
1:0 Мбвана Самата 21'
1:1 Андрей Георгица 50'
1:2 Джойским Дауа 60'
FT Порто - Рома 1:1
0:1 Зеки Челик 45+5'
1:1 Франсиско Моура 67'
FT Твенте - Бодьо/Глимт 1:1
1:0 Сайфалах Лтайеф 5'
1:1 Патрик Берг 85'
ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ
FT Викингур - Панатинайкос 2:1,
1:0 Ерлингур Арнасон 13`, 2:0 Матиас Вилхялмсон 59`, 2:1 Фотис Йоанидис (д) 90+1`
FT Молде - Шамрок Роувърс 0:1
0:1 Майкъл Нунън 57`
FT Бачка Топола - Ягелония 1:3
1:0 Велжо Мбонгу 28`, 1:1 Хесус Имас 31`, 1:2 Афимико Пулулу 81`, 1:3 Хесус Имас 89`
FT Целие - АПОЕЛ Никозия 2:2
1:0 Армандас Кучис 2`, 1:1 Дейвид Абана 32`, 2:1 Армандас Кучис 59`, 2:2 Константинос Лаифис 70`
FT Борац Баня Лука - Олимпия Любляна 1:0
1:0 Санди Огринец 90+1`
FT Гент - Бетис 0:3
0:1 Антони 47`, 0:2 Седрик Бакамбу 72`, 0:3 Серджи Алтимира 84`
FT Омония - Пафос 1:1
1:0 Уили Семедо (д) 51`, 1:1 Мислав Оршич 84`
FT ФК Копенхаген - Хайденхайм 1:2
1:0 Джордан Ларсон 45+1`, 1:1 Томас Келер 59`, 1:2 Тим Зиерслебен 85`