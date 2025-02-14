Порто и Рома завършиха наравно 1:1 в първия мач между двата тима от плейофите в Лига Европа. "Вълците" поведоха в края на първата част с гол на Зеки Челик, но през второто полувреме Франсиско Моура върна Порто в двубоя. Италианският тим остана с човек по-малко в 72-рата минута след втори жълт и респективно червен картон за Браян Кристанте, но момчетата на Клаудио Раниери успяха да удържат равенството на "До Драгао".

ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛИГА ЕВРОПА:

FT Мидтиланд - Реал Сосиедад 1:2

0:1 Брийс Мендес 10' (дуз)

0:2 Такефуса Кубо 32'

1:2 Адам Букса 38'



FT Роял Юнион СЖ - Аякс 0:2

0:1 Кристиан Расмусен 59'

0:2 Йорти Мокио 71'



FT Фенербахче - Андерлехт 3:0

1:0 Душан Тадич 11'

2:0 Един Джеко 43'

3:0 Ен Несири 57'



FT Ференцварош - Пилзен 1:0

1:0 Мохамед Абу Фани 23



FT АЗ Алкмаар - Галатасарай 4:1

1:0 Свен Мейнанс 12'

1:1 Роланд Шалай 20'

2:1 Трой Парът 36'

3:1 Йорди Класие 58'

4:1 Давид Волфе 66'



FT ПАОК - ФКСБ 1:2

1:0 Мбвана Самата 21'

1:1 Андрей Георгица 50'

1:2 Джойским Дауа 60'



FT Порто - Рома 1:1

0:1 Зеки Челик 45+5'

1:1 Франсиско Моура 67'



FT Твенте - Бодьо/Глимт 1:1

1:0 Сайфалах Лтайеф 5'

1:1 Патрик Берг 85'

ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ

FT Викингур - Панатинайкос 2:1,

1:0 Ерлингур Арнасон 13`, 2:0 Матиас Вилхялмсон 59`, 2:1 Фотис Йоанидис (д) 90+1`

FT Молде - Шамрок Роувърс 0:1

0:1 Майкъл Нунън 57`

FT Бачка Топола - Ягелония 1:3

1:0 Велжо Мбонгу 28`, 1:1 Хесус Имас 31`, 1:2 Афимико Пулулу 81`, 1:3 Хесус Имас 89`

FT Целие - АПОЕЛ Никозия 2:2

1:0 Армандас Кучис 2`, 1:1 Дейвид Абана 32`, 2:1 Армандас Кучис 59`, 2:2 Константинос Лаифис 70`

FT Борац Баня Лука - Олимпия Любляна 1:0

1:0 Санди Огринец 90+1`

FT Гент - Бетис 0:3

0:1 Антони 47`, 0:2 Седрик Бакамбу 72`, 0:3 Серджи Алтимира 84`

FT Омония - Пафос 1:1

1:0 Уили Семедо (д) 51`, 1:1 Мислав Оршич 84`

FT ФК Копенхаген - Хайденхайм 1:2

1:0 Джордан Ларсон 45+1`, 1:1 Томас Келер 59`, 1:2 Тим Зиерслебен 85`