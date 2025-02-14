61
Подай сигнал Профил

Десет от Рома удържаха 1:1 с Порто! Резултати и голмайстори от Лига Европа и Лига на конференциите

  • 00:05, 14.02.2025
  • 00:26, 14.02.2025
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/deset-ot-roma-udarjaha-1-1-s-porto-rezultati-i-golmaystori-ot-liga-evropa-i-liga-na-konferenciite Marica.bg
  • 178
  • 0
Принтирай
   Снимка: БГНЕС

Порто и Рома завършиха наравно 1:1 в първия мач между двата тима от плейофите в Лига Европа. "Вълците" поведоха в края на първата част с гол на Зеки Челик, но през второто полувреме Франсиско Моура върна Порто в двубоя. Италианският тим остана с човек по-малко в 72-рата минута след втори жълт и респективно червен картон за Браян Кристанте, но момчетата на Клаудио Раниери успяха да удържат равенството на "До Драгао".

ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛИГА ЕВРОПА:

FT Мидтиланд - Реал Сосиедад 1:2

0:1 Брийс Мендес 10' (дуз)

0:2 Такефуса Кубо 32'

1:2 Адам Букса 38'
 
FT Роял Юнион СЖ - Аякс 0:2

0:1 Кристиан Расмусен 59'

0:2 Йорти Мокио 71'
 
FT Фенербахче - Андерлехт 3:0

1:0 Душан Тадич 11'

2:0 Един Джеко 43'

3:0 Ен Несири 57'
  
FT Ференцварош - Пилзен 1:0

1:0 Мохамед Абу Фани 23
 
FT АЗ Алкмаар - Галатасарай 4:1

1:0 Свен Мейнанс 12'

1:1 Роланд Шалай 20'

2:1 Трой Парът 36'

3:1 Йорди Класие 58'

4:1 Давид Волфе 66'
  
FT ПАОК - ФКСБ 1:2

1:0 Мбвана Самата 21'

1:1 Андрей Георгица 50'

1:2 Джойским Дауа 60'
  
FT Порто - Рома 1:1

0:1 Зеки Челик 45+5'

1:1 Франсиско Моура 67'
 
FT Твенте - Бодьо/Глимт 1:1

1:0 Сайфалах Лтайеф 5'

1:1 Патрик Берг 85'

ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ

FT Викингур - Панатинайкос 2:1,

1:0 Ерлингур Арнасон 13`, 2:0 Матиас Вилхялмсон 59`, 2:1 Фотис Йоанидис (д) 90+1`

FT Молде - Шамрок Роувърс 0:1

0:1 Майкъл Нунън 57`

FT Бачка Топола - Ягелония 1:3

1:0 Велжо Мбонгу 28`, 1:1 Хесус Имас 31`, 1:2 Афимико Пулулу 81`, 1:3 Хесус Имас 89`

FT Целие - АПОЕЛ Никозия 2:2

1:0 Армандас Кучис 2`, 1:1 Дейвид Абана 32`, 2:1 Армандас Кучис 59`, 2:2 Константинос Лаифис 70`

FT Борац Баня Лука - Олимпия Любляна 1:0

1:0 Санди Огринец 90+1`

FT Гент - Бетис 0:3

0:1 Антони 47`, 0:2 Седрик Бакамбу 72`, 0:3 Серджи Алтимира 84`

FT Омония - Пафос 1:1

1:0 Уили Семедо (д) 51`, 1:1 Мислав Оршич 84`

FT ФК Копенхаген - Хайденхайм 1:2

1:0 Джордан Ларсон 45+1`, 1:1 Томас Келер 59`, 1:2 Тим Зиерслебен 85`

 

Оцени новината

Оцени новината
5/5 от 1 оценки
5/5 от 1 оценки
Аякс Рома Порто Лига Европа Лига на конференциите
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

За автора

Дончо Донев

Дончо Донев

Екип Спорт

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Как оценявате новото редовно правителство "Желязков"?

Резултати