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Депутат свири на Лаута, Чинков - на Ботев

  • 28.11.2019 | 16:19
  • 28.11.2019 | 16:31
    • https://marica.bg/sport/futbol/deputat-sviri-na-lauta-chinkov-na-botev Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 70 прегледа
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Депутатът Стефан Апостолов бе изпратен на Лаута за двубоя между Локо (Пд) и Арда, стана ясно от публикуваните от БФС съдийски наряди. Волен Чинков ще следи за реда в мача между Царско село и Ботев на "Овча Купел".

29 Ное 2019 г. Петък 16:30 ч.
ФК Етър - ПФК Славия 1913
Рефер:  Станислав Тодоров, помощници: Диян Вълков, Мартин Димитров, 4-ти: Георги Давидов, Наблюдател: Кольо Данев     
30 Ное 2019 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Черно море - ПОФК Ботев Враца
Рефер: Неделчо Гаджалов, помощници: Румен Иванов, Николай Чакъров, 4-ти: Стефан Павлов, Наблюдател: Ичко Лозев     
30 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев Пловдив
Рефер: Волен Чинков, помощници: Дениз Соколов, Павлин Михайлов, 4-ти: Станимир ТренчеВ, Наблюдател: Георги Йорданов     
30 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Левски
Рефер: Петър Костадинов     АС1:    Милен Арабаджиев, Даниел Ников, 4-ти: Радослав Гидженов, Наблюдател: Мартин Богдев     
1 Дек 2019 г. Неделя 12:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда
Рефер: Стефан Апостолов, помощници: Димитър Стоилов, Станимир Илков, 4-ти: Георги Димитров, Наблюдател: Радан Мирянов     
1 Дек 2019 г. Неделя 14:30 ч.
ФК Витоша - ПФК Дунав
Рефер: Владимир Вълков, помощници: Веселин Добриянов, Мирослав Желев, 4-ти: Никола Попов, Наблюдател: Валентин Добрев
1 Дек 2019 г. Неделя 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945
Рефер: Николай Колев, помощници: Георги Тодоров, Димитър Русев, 4-ти: Георги Иванов, Наблюдател: Костадин Гергинов

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Юлиян Ангелов

Ръководител екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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