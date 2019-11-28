Депутат свири на Лаута, Чинков - на Ботев
- 28.11.2019 | 16:19
- 28.11.2019 | 16:31
- Юлиян Ангелов
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Депутатът Стефан Апостолов бе изпратен на Лаута за двубоя между Локо (Пд) и Арда, стана ясно от публикуваните от БФС съдийски наряди. Волен Чинков ще следи за реда в мача между Царско село и Ботев на "Овча Купел".
29 Ное 2019 г. Петък 16:30 ч.
ФК Етър - ПФК Славия 1913
Рефер: Станислав Тодоров, помощници: Диян Вълков, Мартин Димитров, 4-ти: Георги Давидов, Наблюдател: Кольо Данев
30 Ное 2019 г. Събота 12:30 ч.
ПФК Черно море - ПОФК Ботев Враца
Рефер: Неделчо Гаджалов, помощници: Румен Иванов, Николай Чакъров, 4-ти: Стефан Павлов, Наблюдател: Ичко Лозев
30 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев Пловдив
Рефер: Волен Чинков, помощници: Дениз Соколов, Павлин Михайлов, 4-ти: Станимир ТренчеВ, Наблюдател: Георги Йорданов
30 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Берое - ПФК Левски
Рефер: Петър Костадинов АС1: Милен Арабаджиев, Даниел Ников, 4-ти: Радослав Гидженов, Наблюдател: Мартин Богдев
1 Дек 2019 г. Неделя 12:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Арда
Рефер: Стефан Апостолов, помощници: Димитър Стоилов, Станимир Илков, 4-ти: Георги Димитров, Наблюдател: Радан Мирянов
1 Дек 2019 г. Неделя 14:30 ч.
ФК Витоша - ПФК Дунав
Рефер: Владимир Вълков, помощници: Веселин Добриянов, Мирослав Желев, 4-ти: Никола Попов, Наблюдател: Валентин Добрев
1 Дек 2019 г. Неделя 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945
Рефер: Николай Колев, помощници: Георги Тодоров, Димитър Русев, 4-ти: Георги Иванов, Наблюдател: Костадин Гергинов
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