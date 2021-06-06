Дамите на Локо вкараха 10 гола на Левски от Чепинци
- 06.06.2021 | 23:09
- Marica.bg
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Локо вкара 8 гола на Енко в женското футболно дерби на Пловдив
Женският отбор на Локомотив (Пловдив) отново постигна категорична победа в Swiss Capital Лига. Възпитаничките на Ангел Славов се наложиха с 10:0 над Левски (Чепинци).
“Черно-белите” доминираха през цялата среща и с по 5 попадения във всяко полувреме надделяха на гостенките. Кошулева се отчете с 4 попадения, Димитрова вкара 3, Атанасова добави два, а Сърбинска реализира едно попадение за разгрома.
5 юни 2021 г., събота, 17:00 ч / XXIII кръг:
Янтра 2013 (Габрово) - Локомотив (Стара Загора) 0:14
Барокко (София) - Риал (Ковачевци) 6:1
5 юни 2021 г., събота, 18:00 ч / XXIII кръг:
НСА (София) - ЛП Супер спорт (София) 5:0 (2:0)
6 юни 2021 г., неделя, 11:00 ч / XXIII кръг:
Пирин лейдис (Благоевград) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:0 (0:0) /пряко по Sportal TV/ Video
ЖФК Варна (Варна) - Енко (Пловдив) 0:2 (0:0)
6 юни 2021 г., неделя, 14:00 ч / XXIII кръг:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (Чепинци) 10:0
6 юни 2021 г., неделя, 17:00 ч / XXIII кръг:
Севлиево лейдис (Севлиево) - Пълдин (Пловдив) 2:1
1. НСА (София) 23 23 0 0 141:3 69
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2. Локомотив 1926 (Пловдив) 23 20 1 2 113:11 61
3. Локомотив (Стара Загора) 23 17 3 3 107:12 54
4. Пирин лейдис (Благоевград) 22 13 3 6 47:25 42
5. ЛП Супер спорт (София) 23 12 6 5 48:23 42
6. Етър ВТ (Велико Търново) 22 12 4 6 75:35 40
7. Барокко (София) 23 9 7 7 50:28 34
8. Севлиево лейдис (Севлиево) 23 7 6 10 26:43 27
9. Риал (Ковачевци) 22 7 4 11 47:55 25
10. Енко (Пловдив) 23 6 3 14 22:67 21
11. ЖФК Варна (Варна) 22 6 0 16 21:74 18
12. Янтра 2013 (Габрово) 23 4 1 18 22:147 13
13. Пълдин (Пловдив) 23 2 1 20 14:92 7
14. Левски (Чепинци) 23 1 1 21 11:129 4
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