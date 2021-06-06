Дамите на Локо вкараха 10 гола на Левски от Чепинци

Женският отбор на Локомотив (Пловдив) отново постигна категорична победа в Swiss Capital Лига. Възпитаничките на Ангел Славов се наложиха с 10:0 над Левски (Чепинци).

“Черно-белите” доминираха през цялата среща и с по 5 попадения във всяко полувреме надделяха на гостенките. Кошулева се отчете с 4 попадения, Димитрова вкара 3, Атанасова добави два, а Сърбинска реализира едно попадение за разгрома.

5 юни 2021 г., събота, 17:00 ч / XXIII кръг:

Янтра 2013 (Габрово) - Локомотив (Стара Загора) 0:14

Барокко (София) - Риал (Ковачевци) 6:1

5 юни 2021 г., събота, 18:00 ч / XXIII кръг:

НСА (София) - ЛП Супер спорт (София) 5:0 (2:0)

6 юни 2021 г., неделя, 11:00 ч / XXIII кръг:

Пирин лейдис (Благоевград) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:0 (0:0) /пряко по Sportal TV/ Video

ЖФК Варна (Варна) - Енко (Пловдив) 0:2 (0:0)

6 юни 2021 г., неделя, 14:00 ч / XXIII кръг:

Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (Чепинци) 10:0

6 юни 2021 г., неделя, 17:00 ч / XXIII кръг:

Севлиево лейдис (Севлиево) - Пълдин (Пловдив) 2:1

1. НСА (София) 23 23 0 0 141:3 69

-------------------------------------------------------------------

2. Локомотив 1926 (Пловдив) 23 20 1 2 113:11 61

3. Локомотив (Стара Загора) 23 17 3 3 107:12 54

4. Пирин лейдис (Благоевград) 22 13 3 6 47:25 42

5. ЛП Супер спорт (София) 23 12 6 5 48:23 42

6. Етър ВТ (Велико Търново) 22 12 4 6 75:35 40

7. Барокко (София) 23 9 7 7 50:28 34

8. Севлиево лейдис (Севлиево) 23 7 6 10 26:43 27

9. Риал (Ковачевци) 22 7 4 11 47:55 25

10. Енко (Пловдив) 23 6 3 14 22:67 21

11. ЖФК Варна (Варна) 22 6 0 16 21:74 18

12. Янтра 2013 (Габрово) 23 4 1 18 22:147 13

13. Пълдин (Пловдив) 23 2 1 20 14:92 7

14. Левски (Чепинци) 23 1 1 21 11:129 4