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Дамите на Локо вкараха 10 гола на Левски от Чепинци

  • 06.06.2021 | 23:09
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/damite-na-loko-vkaraha-10-gola-na-levski-ot-chepinci Marica.bg
  • Marica.bg
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Женският отбор на Локомотив (Пловдив) отново постигна категорична победа в Swiss Capital Лига. Възпитаничките на Ангел Славов се наложиха с 10:0 над Левски (Чепинци).
“Черно-белите” доминираха през цялата среща и с по 5 попадения във всяко полувреме надделяха на гостенките. Кошулева се отчете с 4 попадения, Димитрова вкара 3, Атанасова добави два, а Сърбинска реализира едно попадение за разгрома.

5 юни 2021 г., събота, 17:00 ч / XXIII кръг:
Янтра 2013 (Габрово) - Локомотив (Стара Загора) 0:14
Барокко (София) - Риал (Ковачевци) 6:1
5 юни 2021 г., събота, 18:00 ч / XXIII кръг:
НСА (София) - ЛП Супер спорт (София) 5:0 (2:0)
6 юни 2021 г., неделя, 11:00 ч / XXIII кръг:
Пирин лейдис (Благоевград) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:0 (0:0) /пряко по Sportal TV/ Video
ЖФК Варна (Варна) - Енко (Пловдив) 0:2 (0:0)
6 юни 2021 г., неделя, 14:00 ч / XXIII кръг:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (Чепинци) 10:0
6 юни 2021 г., неделя, 17:00 ч / XXIII кръг:
Севлиево лейдис (Севлиево) - Пълдин (Пловдив) 2:1

 1. НСА (София)                        23   23   0   0  141:3    69       
-------------------------------------------------------------------
 2. Локомотив 1926 (Пловдив)           23   20   1   2  113:11   61 
 3. Локомотив (Стара Загора)           23   17   3   3  107:12   54       
 4. Пирин лейдис (Благоевград)         22   13   3   6   47:25   42
 5. ЛП Супер спорт (София)             23   12   6   5   48:23   42
 6. Етър ВТ (Велико Търново)           22   12   4   6   75:35   40       
 7. Барокко (София)                    23    9   7   7   50:28   34    
 8. Севлиево лейдис (Севлиево)         23    7   6  10   26:43   27       
 9. Риал (Ковачевци)                   22    7   4  11   47:55   25       
10. Енко (Пловдив)                     23    6   3  14   22:67   21 
11. ЖФК Варна (Варна)                  22    6   0  16   21:74   18 
12. Янтра 2013 (Габрово)               23    4   1  18   22:147  13
13. Пълдин (Пловдив)                   23    2   1  20   14:92    7
14. Левски (Чепинци)                   23    1   1  21   11:129   4  

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