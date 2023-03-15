Дадоха пловдивското дерби на скандален рефер

Съдийската комисия към БФС сътвори поредния абсурд като назначи скандален рефер за пловдивското дерби. Валентин Железов ще свири мача Ботев - Локомотив, който започва в 17.00 часа в неделя в Коматево. Тъмничарят от бургаския затвор е недолюбван еднакво и от канарчетата, и от черно-белите. Във футболните среди недоумяват защо двубоят не е поверен на нито един от шестимата международни съдии, а се избира арбитър от Айтос с доста спорна репутация.

Ето всички назначения:

17 март 2023 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Септември Сф

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Димитър Панайотов Костов

17 март 2023 г., петък, 17:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Стоян Маринов Алексиев

18 март 2023 г., събота, 12:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Мартин Живков Богдев

18 март 2023 г., събота, 14:30 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Георги Владимиров Игнатов

18 март 2023 г., събота, 17:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Милко Петков Николов

19 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.

ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Стоян Христов Денев

19 март 2023 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Николай Тодоров Петров

19 март 2023 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Валентин Желев Добрев