Радослав Гидженов ще свири пловдивското дерби между Локомотив и Ботев. Мачът е в неделя от 12.30 часа на Лаута, а край тъча байраци ще размахват Мартин Маргаритов и Диян Вълков. На ВАР ще бъде Георги Кабаков.

Съдийски назначения 17 кръг Първа лига

29 ноември 2024 г., петък, 14:30 ч.

Спартак 1918 – ФК ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Мартин Живков Богдев



29 ноември 2024 г., петък, 17:00 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК Черно море

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Николай Георгиев Ангелов

30 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.

ФК Локомотив 1929 – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Валентин Желев Добрев

30 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Левски

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Георги Василев Йорданов

30 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ФК Хебър 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Александър Костадинов Костадинов

1 декември 2024 г., неделя, 12:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Ботев АД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Георги Владимиров Игнатов

1 декември 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Крумовград – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Йордан Костадинов Иванов

1 декември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Славия 1913

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.