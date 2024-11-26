Дадоха пловдивското дерби на Радослав Гидженов, Кабаков ще е на ВАР
- 18:27, 26.11.2024
- 18:42, 26.11.2024
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Радослав Гидженов ще свири пловдивското дерби между Локомотив и Ботев. Мачът е в неделя от 12.30 часа на Лаута, а край тъча байраци ще размахват Мартин Маргаритов и Диян Вълков. На ВАР ще бъде Георги Кабаков.
Съдийски назначения 17 кръг Първа лига
29 ноември 2024 г., петък, 14:30 ч.
Спартак 1918 – ФК ЦСКА 1948
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Мартин Живков Богдев
29 ноември 2024 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК Черно море
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Николай Георгиев Ангелов
30 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Валентин Желев Добрев
30 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК Левски
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Петър Георгиев Кузев
СН: Георги Василев Йорданов
30 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Александър Костадинов Костадинов
1 декември 2024 г., неделя, 12:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Ботев АД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Георги Владимиров Игнатов
1 декември 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Крумовград – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Йордан Костадинов Иванов
1 декември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Славия 1913
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.