Дадоха пловдивското дерби на Драго Драганов от Варна

Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев е поверено на Драгомир Драганов с ВАР Красен Георгиев. Мачът е в неделя от 18.30 часа на Лаута. Варненецът Драганов за втори път ще свири футболната емблема на Пловдив. В първия му гастрол на двубоя между канарчетата и черно-белите той донесе късмет на жълто-черните. На 9 август в Коматево домакините надвиха с 2:0 железничарите, които само месец преди това бяха спечелили за втори път Купата на България.

Пловдивчанинът Радослав Гидженов ще е главен арбитър на Левски - ЦСКА 1948, а за ВАР ще отговаря Иво Андреев.

Волен Чинков ще надуе първата свирка за сезона на мача Пирин - Берое. Станимир Тренчев ще ръководи Хебър - ЦСКА.

Всички назначения:

14 юли 2023 г., петък, 18:45 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



14 юли 2023 г., петък, 21:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Йордан Веселинов Гулев



15 юли 2023 г., събота, 18:45 ч.

ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Стоян Маринов Алексиев



15 юли 2023 г., събота, 21:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Георги Крумов Виделов



16 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Ботев АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Георги Василев Йорданов



16 юли 2023 г., неделя, 21:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Петър Стоянов Петров



17 юли 2023 г., понеделник, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Валентин Желев Добрев



17 юли 2023 г., понеделник, 20:45 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Славия 1913

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Радан Василев Мирянов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.