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Дадоха пловдивското дерби на Драго Драганов от Варна

  • 08:19, 12.07.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/dadoha-plovdivskoto-derbi-na-drago-draganov-ot-varna Marica.bg
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   Снимка: Спортал

Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев е поверено на Драгомир Драганов с ВАР Красен Георгиев. Мачът е в неделя от 18.30 часа на Лаута. Варненецът Драганов за втори път ще свири футболната емблема на Пловдив. В първия му гастрол на двубоя между канарчетата и черно-белите той донесе късмет на жълто-черните. На 9 август в Коматево домакините надвиха с 2:0 железничарите, които само месец преди това бяха спечелили за втори път Купата на България.

Пловдивчанинът Радослав Гидженов ще е главен арбитър на Левски - ЦСКА 1948, а за ВАР ще отговаря Иво Андреев.

Волен Чинков ще надуе първата свирка за сезона на мача Пирин - Берое. Станимир Тренчев ще ръководи Хебър - ЦСКА.

Всички назначения:

14 юли 2023 г., петък, 18:45 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
14 юли 2023 г., петък, 21:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
15 юли 2023 г., събота, 18:45 ч.
ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
15 юли 2023 г., събота, 21:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Черно море
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
16 юли 2023 г., неделя, 18:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Ботев АД
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
16 юли 2023 г., неделя, 21:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
17 юли 2023 г., понеделник, 18:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
17 юли 2023 г., понеделник, 20:45 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Славия 1913
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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Локо Пловдив "Ботев" (Пд) Драгомир Драганов пловдивско дерби
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