Дадоха Локо - Ботев на Кабаков за шести път

Георги Кабаков бе определен за рефер на пловдивското дерби. Локомотив ще посрещне Ботев в събота от 16.15 часа на Лаута, а за Кабаков това ще бъде шести наряд за футболната емблема на Пловдив в досегашната му кариера.

Най-котираният в света български арбитър ръководи и последния мач между двата отбора. На 19 ноември черно-белите разгромиха канарчетата с 6:0 у дома, а Кабаков изкара срещата перфектно.

Асистенти на Георги Кабаков ще бъдат помощниците му от международната бригада Мартин Маргаритов и Диян Вълков. На ВАР ще бъде кумецът на Кабаков Ивайло Стоянов.

Ето всички назначение за 9-ия кръг в елита на България.

24 Сеп 2021 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Берое – ФК Арда

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Стоян Христов Денев

25 Сеп 2021 г. Събота 16:15 ч.

ПФК Локомотив 1926 – ПФК Ботев АД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Костадин Димитров Тановчев

СН: Кольо Димитров Данев

25 Сеп 2021 г. Събота 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ФК Царско село 2015

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Петър Стоянов Петров





26 Сеп 2021 г. Неделя 16:30 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Левски

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Георги Василев Йорданов

26 Сеп 2021 г. Неделя 19:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Ботев Враца

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Радан Василев Мирянов

27 Сеп 2021 г. Понеделник 17:30 ч.

ФК Пирин АД – ПФК Черно море

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Константин Делов Писков

27 Сеп 2021 г. Понеделник 19:45 ч.

ФК Локомотив 1929 – ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Евгени Георгиев Георгиев