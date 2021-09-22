Дадоха Локо - Ботев на Кабаков за шести път
- 22.09.2021 | 16:52
- 22.09.2021 | 17:22
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Георги Кабаков бе определен за рефер на пловдивското дерби. Локомотив ще посрещне Ботев в събота от 16.15 часа на Лаута, а за Кабаков това ще бъде шести наряд за футболната емблема на Пловдив в досегашната му кариера.
Най-котираният в света български арбитър ръководи и последния мач между двата отбора. На 19 ноември черно-белите разгромиха канарчетата с 6:0 у дома, а Кабаков изкара срещата перфектно.
Асистенти на Георги Кабаков ще бъдат помощниците му от международната бригада Мартин Маргаритов и Диян Вълков. На ВАР ще бъде кумецът на Кабаков Ивайло Стоянов.
Ето всички назначение за 9-ия кръг в елита на България.
24 Сеп 2021 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Берое – ФК Арда
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Стоян Христов Денев
25 Сеп 2021 г. Събота 16:15 ч.
ПФК Локомотив 1926 – ПФК Ботев АД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Костадин Димитров Тановчев
СН: Кольо Димитров Данев
25 Сеп 2021 г. Събота 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ФК Царско село 2015
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Петър Стоянов Петров
26 Сеп 2021 г. Неделя 16:30 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Левски
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Георги Василев Йорданов
26 Сеп 2021 г. Неделя 19:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Ботев Враца
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Диян Христов Вълков
СН: Радан Василев Мирянов
27 Сеп 2021 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Пирин АД – ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Константин Делов Писков
27 Сеп 2021 г. Понеделник 19:45 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Евгени Георгиев Георгиев
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