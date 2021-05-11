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Дадоха дербито за второто място Локо - ЦСКА на Малък Кънчо

  • 11.05.2021 | 15:31
  • 11.05.2021 | 15:49
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/dadoha-derbito-za-vtoroto-mqsto-loko-cska-na-malak-kancho Marica.bg
  • Дончо Донев
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Георги Димитров ще ръководи дербито между Локомотив Пловдив и ЦСКА от 30-ия кръг на Първа лига, реши днес Съдийската комисия към БФС. Двата тима се изправят един срещу друг в пряка битка за второто място в класирането и сигурна виза за евротурнирите през следващия сезон, като двубоят ще се играе на 15 май, събота от 20:00 часа, а асистенти на Димитров ще бъдат Мирослав Иванов и Мартин Ангелов. Интересното е, че от СК не пратиха нито един от шестимата международни рефери, а предпочетоха известния с прозвището Малък Кънчо арбитър.

Пълен наряд за 30-ия кръг на Първа лига:

14, Май 2021 г. Петък 17:30 ч. ФК Етър - ПФК Ботев Враца (ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов, 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев, СН: Георги Генов Нарлев)

14, Май 2021 г. Петък 20:00 ч. ПФК Монтана 1921 - ПФК Славия 1913 (ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков, 4-ТИ: Николай Валентинов Малджански, СН: Йордан Костадинов Иванов)

15, Май 2021 г. Събота 17:30 ч. ПФК Лудогорец 1945 - ФК Арда (ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлин Цветанов Михайлов, 4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев, СН: Кольо Димитров Данев)

15, Май 2021 г. Събота 20:00 ч. ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА - София ЕАД (ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Руменов Ангелов, 4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов, СН: Мартин Живков Богдев)

16, Май 2021 г. Неделя 20:15 ч. ПФК Берое - ФК ЦСКА 1948 (ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Николай Неделчев Чакъров, 4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров, СН: Радан Василев Мирянов)

17, Май 2021 г. Понеделник 17:30 ч. ПФК Ботев - ПФК Черно море  (ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Георги Любомиров Минев, 4-ТИ: Владимир Вълков Вълков, СН: Стоян Маринов Алексиев)

17, Май 2021 г. Понеделник 20:00 ч. ПФК Левски - ФК Царско село 2015 (ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Илиян Петров Капарашев, 4-ТИ: Димитър Цолов Буров, СН: Георги Владимиров Игнатов)

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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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