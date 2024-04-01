От Българския футболен съюз обявиха съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг в efbet Лига. Волен Чинков ще свири на ЦСКА в двубоя му срещу Локомотив Пловдив. Новобранецът Стоян Арсов пък ще раздава правосъдие при гостуването на Ботев в Стара Загора на Берое.

Ето всички назначения:

2 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.

Етър - Арда Кърджали

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Димитър Панайотов Костов

2 април 2024 г., вторник, 19:30 ч.

Славия - Пирин

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Георги Владимиров Игнатов

3 април 2024 г., сряда, 14:30 ч.

Крумовград - Хебър

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Николай Йорданов Колев

4 април 2024 г., сряда, 17:00 ч.

ЦСКА – Локомотив Пловдив

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Николай Георгиев Ангелов

3 април 2024 г., сряда, 19:30 ч.

Лудогорец - Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Валентин Станчев Железов АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов

СН: Кольо Димитров Данев

4 април 2024 г., четвъртък, 14:30 ч.

ЦСКА 1948 - Ботев Враца

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

4 април 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

Берое - Ботев Пловдив

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев

СН: Николай Тодоров Петров

4 април 2024 г., четвъртък, 19:30 ч.

Черно море - Локомотив София

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Георги Генов Нарлев