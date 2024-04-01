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Дадоха ЦСКА - Локо Пловдив на Чинката, новобранец свири Берое - Ботев

  • 10:30, 01.04.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/dadoha-cska-loko-plovdiv-na-chinkata-novobranec-sviri-beroe-botev Marica.bg
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От Българския футболен съюз обявиха съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг в efbet Лига. Волен Чинков ще свири на ЦСКА в двубоя му срещу Локомотив Пловдив. Новобранецът Стоян Арсов пък ще раздава правосъдие при гостуването на Ботев в Стара Загора на Берое.

Ето всички назначения:

2 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.

Етър - Арда Кърджали

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Димо Стоянов Димов

СН:    Димитър Панайотов Костов    

2 април 2024 г., вторник, 19:30 ч.

Славия - Пирин

ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Димитър Димитров Димитров

СН:    Георги Владимиров Игнатов    

3 април 2024 г., сряда, 14:30 ч.

Крумовград - Хебър

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев

СН:    Николай Йорданов Колев    

4 април 2024 г., сряда, 17:00 ч.

ЦСКА – Локомотив Пловдив

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров

СН:    Николай Георгиев Ангелов    

3 април 2024 г., сряда, 19:30 ч.

Лудогорец - Левски

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Валентин Станчев Железов   АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов

СН:    Кольо Димитров Данев    

4 април 2024 г., четвъртък, 14:30 ч.

ЦСКА 1948 - Ботев Враца

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Живко Руменов Петров

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Мартин Емилов Венев

СН:    Венцислав Иванов Гаврилов    

4 април 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

Берое - Ботев Пловдив

ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Светослав Станимиров Стойчев

СН:    Николай Тодоров Петров    

4 април 2024 г., четвъртък, 19:30 ч.

Черно море - Локомотив София

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов

СН:    Георги Генов Нарлев    

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Локо Пловдив ЦСКА Ботев Пловдив Берое Волен Чинков
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