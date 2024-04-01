Дадоха ЦСКА - Локо Пловдив на Чинката, новобранец свири Берое - Ботев
- 10:30, 01.04.2024
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От Българския футболен съюз обявиха съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг в efbet Лига. Волен Чинков ще свири на ЦСКА в двубоя му срещу Локомотив Пловдив. Новобранецът Стоян Арсов пък ще раздава правосъдие при гостуването на Ботев в Стара Загора на Берое.
Ето всички назначения:
2 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.
Етър - Арда Кърджали
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Димитър Панайотов Костов
2 април 2024 г., вторник, 19:30 ч.
Славия - Пирин
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Георги Владимиров Игнатов
3 април 2024 г., сряда, 14:30 ч.
Крумовград - Хебър
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Йорданов Колев
4 април 2024 г., сряда, 17:00 ч.
ЦСКА – Локомотив Пловдив
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Георгиев Ангелов
3 април 2024 г., сряда, 19:30 ч.
Лудогорец - Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Валентин Станчев Железов АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов
СН: Кольо Димитров Данев
4 април 2024 г., четвъртък, 14:30 ч.
ЦСКА 1948 - Ботев Враца
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
4 април 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.
Берое - Ботев Пловдив
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев
СН: Николай Тодоров Петров
4 април 2024 г., четвъртък, 19:30 ч.
Черно море - Локомотив София
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Георги Генов Нарлев
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