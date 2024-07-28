Ботев посреща градския си съперник Локомотив за 119-ото шампионатно дерби между двата тима. Любопитно е, че днешният двубой, който ще бъде ръководен от Георги Калаков, идва с обстоятелство, каквото Битката на Пловдив не помни повече от три десетилетия.

За сефте от 31 години дербито ще се играе броени дни след участие на „жълто-черните“ в евротурнири. През 1993 г. „канарчетата“ срещат гръцки гранд преди да се изправят срещу Локомотив на своя стадион.

Тогава Ботев губи с 2:3 от Олимпиакос на стадион „Пловдив“ на 15 септември, а на 19-и отстъпва на „смърфовете“ с 1:2 в собствения си дом. Дончо Донев дава аванс на „жълто-черните“ в 51-ата минута. 17 по-късно Саша Вукоевич изравнява, а девет минути преди края Диян Петков носи успеха на „черно-белите“.

Има още един случай, в който Ботев и Локомотив се срещат в градско дерби след евромачове. Тогава част от турнирите на УЕФА са и двата тима. На 30 септември 1992 г. „канарчетата“ правят домакинско 1:1 с Фенербахче, а „смърфовете“ губят катастрофално с 1:7 като гост на Оксер. На 3 октомври в битката за Пловдив двата съперника завършват 1:1 в исторически мач в дома на „жълто-черните“. Ботев открива резултата с първия гол на чужденец в дербито. Точен е унгарецът Роберто Чабай. Броени минути по-късно Костадин Видолов изравнява за „черно-белите“.

Преди днешният двубой балансът между двата отбора е равен. В досегашните 118 мача „канарчетата“ и „смърфовете“ имат по 41 победи, а 36 срещи са завършили при равен резултат. „Черно-белите“ имат известно предимство в головата разлика – 141 попадения в своя полза, докато „жълто-черните“ са вкарали 137.

Всички шампионатни мачове между Ботев и Локо (Пд)

1951

Локомотив - Ботев 3:0, Ботев - Локомотив 2:1

1952

Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:1

1953

Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:0

1955

Ботев - Локомотив 3:0, Локомотив - Ботев 0:1

1961/62

Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 0:1

1962/63

Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 0:4

1963/64

Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 3:2

1964/65

Ботев - Локомотив 0:2, Локомотив - Ботев 0:0

1965/66

Ботев - Локомотив 0:3, Локомотив - Ботев 0:1

1966/67

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:1

1967/68

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:2

1968/69

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:0

1969/70

Локомотив - Ботев 1:3, Ботев - Локомотив 0:1

1970/71

Локомотив - Ботев 2:3, Ботев - Локомотив 1:4

1971/72

Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:2

1972/73

Ботев - Локомотив 3:4, Локомотив - Ботев 0:1

1973/74

Локомотив - Ботев 2:1, Ботев - Локомотив 0:1

1974/75

Локомотив - Ботев 7:3, Ботев - Локомотив 0:1

1975/76

Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:0

1976/77

Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 0:2

1977/78

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 0:1

1978/79

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 4:0

1979/80

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 0:0

1983/84

Ботев - Локомотив 4:2, Локомотив - Ботев 1:2

1985/86

Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 1:1

1986/87

Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 2:2

1987/88

Локомотив - Ботев 2:5, Ботев - Локомотив 0:0

1988/89

Ботев - Локомотив 5:0, Локомотив - Ботев 1:0

1989/90

Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 0:2

1990/91

Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 2:2

1991/92

Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 1:1

1992/93

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 1:2

1993/94

Ботев - Локомотив 1:2, Локомотив - Ботев 1:3

1994/95

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:0

1995/96

Ботев - Локомотив 5:0, Локомотив - Ботев 0:0

1996/97

Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:0

1997/98

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:0

1998/99

Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 2:1

2002/03

Локомотив - Ботев 5:3, Ботев - Локомотив 1:2

2003/04

Локомотив - Ботев 3:2, Ботев - Локомотив 0:0

2005/06

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:0

2006/07

Ботев - Локомотив 3:2, Локомотив - Ботев 2:0

2007/08

Локомотив - Ботев 4:0, Ботев - Локомотив 1:2

2008/09

Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 3:0

2009/10

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 3:0 сл.

2012/13

Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:0

2013/14

Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 0:0

Ботев - Локомотив 2:1, Локомотив - Ботев 0:3 служебно

2014/15

Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 0:2

2015/16

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 2:1, Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 2:1

2016/17

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 2:0

2017/18

Ботев - Локомотив 3:0, Локомотив - Ботев 0:0

2018/19

Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 0:2

2019/20

Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 0:0

2020/21

Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 6:0

2021/22

Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 2:1

2022/23

Локомотив - Ботев 1:0, Ботев – Локомотив 1:1

2023/24

Локомотив – Ботев 1:1, Ботев – Локомотив 0:0

ОБЩО: 118 мача, 41 победи за Ботев, 36 равенства, 41 победи за Локомотив, голова разлика 141:137 за Локомотив

ВЕРОЯТНИ СЪСТАВИ

Ботев (Пловдив): Игонен, Укаки, Там, Диабате, Йорданов, Карабельов, Корошец, Ивачукву, Ив. Попов, Н. Илиев, Секулич

Локомотив (Пловдив): Томов, Камдем, Паскалев, Сегура, Лясков, Каракашев, Ив. Иванов, Хр. Иванов, М. Петков, Н. Пенев, Д. Илиев