Ботев посреща Локо в градско дерби с надежда да промени историята
- 10:09, 28.07.2024
- 10:34, 28.07.2024
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Ботев посреща градския си съперник Локомотив за 119-ото шампионатно дерби между двата тима. Любопитно е, че днешният двубой, който ще бъде ръководен от Георги Калаков, идва с обстоятелство, каквото Битката на Пловдив не помни повече от три десетилетия.
За сефте от 31 години дербито ще се играе броени дни след участие на „жълто-черните“ в евротурнири. През 1993 г. „канарчетата“ срещат гръцки гранд преди да се изправят срещу Локомотив на своя стадион.
Тогава Ботев губи с 2:3 от Олимпиакос на стадион „Пловдив“ на 15 септември, а на 19-и отстъпва на „смърфовете“ с 1:2 в собствения си дом. Дончо Донев дава аванс на „жълто-черните“ в 51-ата минута. 17 по-късно Саша Вукоевич изравнява, а девет минути преди края Диян Петков носи успеха на „черно-белите“.
Има още един случай, в който Ботев и Локомотив се срещат в градско дерби след евромачове. Тогава част от турнирите на УЕФА са и двата тима. На 30 септември 1992 г. „канарчетата“ правят домакинско 1:1 с Фенербахче, а „смърфовете“ губят катастрофално с 1:7 като гост на Оксер. На 3 октомври в битката за Пловдив двата съперника завършват 1:1 в исторически мач в дома на „жълто-черните“. Ботев открива резултата с първия гол на чужденец в дербито. Точен е унгарецът Роберто Чабай. Броени минути по-късно Костадин Видолов изравнява за „черно-белите“.
Преди днешният двубой балансът между двата отбора е равен. В досегашните 118 мача „канарчетата“ и „смърфовете“ имат по 41 победи, а 36 срещи са завършили при равен резултат. „Черно-белите“ имат известно предимство в головата разлика – 141 попадения в своя полза, докато „жълто-черните“ са вкарали 137.
Всички шампионатни мачове между Ботев и Локо (Пд)
1951
Локомотив - Ботев 3:0, Ботев - Локомотив 2:1
1952
Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:1
1953
Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:0
1955
Ботев - Локомотив 3:0, Локомотив - Ботев 0:1
1961/62
Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 0:1
1962/63
Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 0:4
1963/64
Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 3:2
1964/65
Ботев - Локомотив 0:2, Локомотив - Ботев 0:0
1965/66
Ботев - Локомотив 0:3, Локомотив - Ботев 0:1
1966/67
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:1
1967/68
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:2
1968/69
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:0
1969/70
Локомотив - Ботев 1:3, Ботев - Локомотив 0:1
1970/71
Локомотив - Ботев 2:3, Ботев - Локомотив 1:4
1971/72
Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:2
1972/73
Ботев - Локомотив 3:4, Локомотив - Ботев 0:1
1973/74
Локомотив - Ботев 2:1, Ботев - Локомотив 0:1
1974/75
Локомотив - Ботев 7:3, Ботев - Локомотив 0:1
1975/76
Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:0
1976/77
Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 0:2
1977/78
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 0:1
1978/79
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 4:0
1979/80
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 0:0
1983/84
Ботев - Локомотив 4:2, Локомотив - Ботев 1:2
1985/86
Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 1:1
1986/87
Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 2:2
1987/88
Локомотив - Ботев 2:5, Ботев - Локомотив 0:0
1988/89
Ботев - Локомотив 5:0, Локомотив - Ботев 1:0
1989/90
Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 0:2
1990/91
Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 2:2
1991/92
Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 1:1
1992/93
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 1:2
1993/94
Ботев - Локомотив 1:2, Локомотив - Ботев 1:3
1994/95
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:0
1995/96
Ботев - Локомотив 5:0, Локомотив - Ботев 0:0
1996/97
Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:0
1997/98
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:0
1998/99
Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 2:1
2002/03
Локомотив - Ботев 5:3, Ботев - Локомотив 1:2
2003/04
Локомотив - Ботев 3:2, Ботев - Локомотив 0:0
2005/06
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:0
2006/07
Ботев - Локомотив 3:2, Локомотив - Ботев 2:0
2007/08
Локомотив - Ботев 4:0, Ботев - Локомотив 1:2
2008/09
Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 3:0
2009/10
Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 3:0 сл.
2012/13
Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:0
2013/14
Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 0:0
Ботев - Локомотив 2:1, Локомотив - Ботев 0:3 служебно
2014/15
Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 0:2
2015/16
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 2:1, Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 2:1
2016/17
Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 2:0
2017/18
Ботев - Локомотив 3:0, Локомотив - Ботев 0:0
2018/19
Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 0:2
2019/20
Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 0:0
2020/21
Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 6:0
2021/22
Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 2:1
2022/23
Локомотив - Ботев 1:0, Ботев – Локомотив 1:1
2023/24
Локомотив – Ботев 1:1, Ботев – Локомотив 0:0
ОБЩО: 118 мача, 41 победи за Ботев, 36 равенства, 41 победи за Локомотив, голова разлика 141:137 за Локомотив
ВЕРОЯТНИ СЪСТАВИ
Ботев (Пловдив): Игонен, Укаки, Там, Диабате, Йорданов, Карабельов, Корошец, Ивачукву, Ив. Попов, Н. Илиев, Секулич
Локомотив (Пловдив): Томов, Камдем, Паскалев, Сегура, Лясков, Каракашев, Ив. Иванов, Хр. Иванов, М. Петков, Н. Пенев, Д. Илиев