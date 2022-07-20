Ботев Пловдив - АПОЕЛ 0:0

18 - Теодору нахлу в пеналта, но стреля покрай левия дирек на Ханкич.

6 - Далсио пропиля чисто положение за АПОЕЛ, след като от 12 метра стреля встрани от вратата на Хидайет Ханкич.

1 - НАЧАЛО НА МАЧА!

Ботев Пд (3-4-2-1): 13. Хидайет Ханкич - 44. Роберто Пунчец, 18. Самуел Супрайен, 4. Виктор Генев (К) - 17. Николай Минков, 6. Дилан Мертенс, 15. Джеймс Ето‘о, 3. Па Конате - 22. Реда Рабей, 10. Емануел Току - 7. Мохамед Брахими

Резерви: 1. Георги Аргилашки, 84. Християн Славков, 9. Мартин Секулич, 11. Антоан Бароан, 14. Бисер Бонев, 21. Точукву Ннади, 23. Димитър Тонев, 24. Яспер Ван Хеертум, 27. Атанас Чернев

Треньор: Азрудин Валентич

АПОЕЛ (3-4-3): 27. Вид Белец - 14. Исам Чебаке, 35. Парис Поликарпу, 15. Хосе Анхел Креспо - 21. Димитрис Теодору, 8. Лукас Соуза (К), 6. Муртас Даушвили, 42. Христос Уилър - 44. Кингсли Сарфо, 9. Антон Маглица 20. Далсио

Резерви: 22. Андреас Христодули, 75. Апостолос Чилингирис, 3. Франко Ферари, 7. Георге Ефрем, 16. Матео Сушич, 18. Янис Сациас, 19. Мариос Илиа, 23. Амел Муджанич, 25. Ставрос Гавриел, 36. Маркос Соуза Нативидаде, 74. Ставрос Георгиу, 77. Диумерси Ндонгала



Треньор: Софронис Августи

Съдия: Балаж Берке (Унгария)