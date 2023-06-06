"Ботев" (Пд) с децата и Балтанов срещу Арда! Вижте стартовите състави!
- 18:58, 06.06.2023
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Ботев Пд – Арда 0:0
Стартови състави:
Ботев Пд: 99. Стефан Смъркалев, 3. Мартин Христов, 5. Станислав Работов, 6. Мирослав Георгиев, 9. Константин Павлов, 10. Красиан Колев, 13. Мартин Ситев, 14. Димитър Папазов, 17. Лъчезар Балтанов (К), 27. Димитър Балинов, 31. Станислав Петков
Резерви: 21. Мартин Панев, 2. Божидар Сидеров, 4. Иван Иванов, 7. Монир Ал Бадарин, 11. Никола Гелин, 16. Добромир Павлов, 77. Емил Найденов, 88. Даниел Гичев
Старши треньор: Стефан Стоянов
Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Джунейт Али, 3. Умар Сако, 7. Абубакар Тунгара, 8. Милен Желев, 9. Преслав Боруков, 10. Светослав Ковачев, 17. Иван Коконов, 21. Радослав Цонев, 24. Алекс Петков (К), 99. Станислав Иванов
Резерви: 36. Васил Симеонов, 4. Милен Стоев, 6. Пламен Крачунов, 15. Станислав Дюлгеров, 18. Ласана Ндиайе, 20. Деян Лозев, 26. Ел Мами Тетах, 33. Иван Тилев, 77. Илия Юруков
Старши треньор: Александър Тунчев
Съдия: Станимир Тренчев
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