Ботев II с втора поредна, този път си изпати Лудогорец

Ботев II е вече само на 3 точки от спасителното 16. място във Втора лига след успеха с 2:0 над дубъла на Лудогорец. Мачът се игра на базата в Коматево. Кристиан Каси даде аванс на "жълто-черните" с попадение в 9-ата минута. Красиан Колев фиксира крайното 2:0 в 63-ата.

Ботев II (Пловдив) - Лудогорец II 2:0

1:0 Кристиан Каси 9, 2:0 Красиан Колев 63

БОТЕВ II: 1. Антони Николов, 6. Сирики Диабате, 5. Костадин Татаров, 7. Андрей Йорданов, 18. Атанас Чернев, 20. Габриел Златанов, 9. Константин Павлов, 29. Кристиан Каси, 13. Мартин Ситев, 11. Красиан Колев, 8. Матиус Ремейкис

Резерви: 23. Иво Ганчев, 16. Йордан Айвазов, 14. Дамян Йорданов, 10. Бисер Бонев, 22. Велиян Видолов, 2. Джаспър Ван Хертъм, 4. Георги Кущинаров

Главен Треньор: Доминик Берняк

XVII кръг, резултати:

Миньор (Перник) - Пирин (Благоевград) 1:1

1:0 Михаел Орачев 8, 1:1 Запро Динев 17

Беласица (Петрич) - Янтра (Габрово) 2:3

0:1 Айвън Ангелов 32, 0:2 Мартин Тошев 36, 0:3 Мартин Тошев 48, 1:3 Лукас Гроси 53, 2:3 Атанас Димитров 85

Струмска слава - Монтана 0:1

0:1 Филип Ежике 38

Етър (Велико Търново) - Несебър 3:0

1:0 Иван Коконов 4, 2:0 Дидис Пита 70, 3:0 Иван Коконов 75

Марек - Спартак (Плевен) 3:0

1:0 Марио Петков 20, 2:0 Валери Йорданов 24, 3:0 Александър Близнаков 85

Дунав (Русе) Спортист (Своге) 2:1

1:0 Кевин Беманга 31, 1:1 Петър Иванов 56, 2:1 Кевин Беманга 61

Ловеч - Добруджа 0:1

0:1 Румен Руменов 24-дузпа

неделя, 17:00 ч: Локомотив (Горна Оряховица) - ЦСКА - София II, понеделник, 14:30 ч: ЦСКА 1948 II - Фратрия