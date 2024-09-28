64
Подай сигнал Профил

Ботев II рухна у дома и пред силния тим на Добруджа

  • 19:12, 28.09.2024
  • 19:16, 28.09.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/botev-ii-ruhna-u-doma-i-pred-silniq-tim-na-dobrudja Marica.bg
  • 168
  • 0
Принтирай

Ботев (Пловдив) II - Добруджа 0:3

0:1 Андриан Димитров 33, 0:2 Велислав Боев 56, 0:3 Лукас Кардозо 63, 0:4 Ивайло Климентов 75, 0:5 Петър Георгиев 81

БОТЕВ ПЛОВДИВ: 1. Даниел Кайзер, 4. Георги Кущинаров, 2. Сирики Диабате, 6. Мирослав Георгиев, 5. Костадин Татаров, 15. Симеон Турлаков, 13. Мартин Ситев, 17. Максимилян Симеонов, 29. Нехемие Кинтунту, 14. Дамян Йорданов, 11. Борислав Маринов

Резерви: 21. Дениз Русев, 3. Мартин Георгиев, 9. Константин Павлов, 20. Добромир Павлов, 22. Велиян Видолов, 8. Петър Димитров Иванов, 7. Светослав Руменов Тодоров, 19. Симон Дианов Стоянов, 10. Бисер Бисеров Бонев

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
ботев II добруджа втора лига коматево футбол
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Кой е най-големият проблем на българското училище?

Резултати