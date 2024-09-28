Ботев II рухна у дома и пред силния тим на Добруджа
- 19:12, 28.09.2024
- 19:16, 28.09.2024
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Ботев (Пловдив) II - Добруджа 0:3
0:1 Андриан Димитров 33, 0:2 Велислав Боев 56, 0:3 Лукас Кардозо 63, 0:4 Ивайло Климентов 75, 0:5 Петър Георгиев 81
БОТЕВ ПЛОВДИВ: 1. Даниел Кайзер, 4. Георги Кущинаров, 2. Сирики Диабате, 6. Мирослав Георгиев, 5. Костадин Татаров, 15. Симеон Турлаков, 13. Мартин Ситев, 17. Максимилян Симеонов, 29. Нехемие Кинтунту, 14. Дамян Йорданов, 11. Борислав Маринов
Резерви: 21. Дениз Русев, 3. Мартин Георгиев, 9. Константин Павлов, 20. Добромир Павлов, 22. Велиян Видолов, 8. Петър Димитров Иванов, 7. Светослав Руменов Тодоров, 19. Симон Дианов Стоянов, 10. Бисер Бисеров Бонев