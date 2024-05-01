Борусия взе минимален аванс срещу ПСЖ

Борусия Дортмунд взе минимален аванс с 1:0 срещу ПСЖ в първия полуфинал от Шампионската лига. Победният гол за домакините вкара Никлас Фулкруг в 36-ата минута. Реваншът на „Парк де Пренс“ в Париж е идния вторник, 7 май, от 22:00 часа българско време.

БОРУСИЯ ДОРТМУНД – ПСЖ 1:0

1:0 Никлас Фюлкруг 36'

Състави:

Борусия Дортмунд (4-2-3-1): 1. Грегор Кобел – 26. Юлиан Риерсон (87' - 17. Мариус Волф), 15. Матс Хумелс, 4. Нико Шлотербек, 22. Ян Маатсен - 23. Емре Джан (К), 20. Марсел Забицер - 27. Карим Адейеми (83' - 11. Марко Ройс), 19. Юлиан Бранд (87' - 8. Феликс Нмеча), 10. Джейдън Санчо - 14. Никлас Фюлкруг (90'+1' - 18. Юсуфа Мукоко)

Резерви: 33. Александер Мейер, 35. Марсел Лотка – 6. Салих Йозджан, 9. Себастиен Алер, 21. Дониел Мален, 25. Никлас Зюле, 38. Киел-Арик Вятиен, 43. Джейми Байно-Гитенс

Треньор: Един Терзич

ПСЖ (4-3-3): 99. Джанлуиджи Донарума – 2. Ашраф Хакими, 5. Маркиньос (К), 21. Люка Ернандес (41' - 35. Лукас Бералдо), 25. Нуно Мендеш - 33. Уорън Заир-Емери, 17. Витиня, 8. Фабиан Руис - 10. Усман Дембеле, 7. Килиан Мбапе, 29. Брадли Баркола (65' - 23. Рандал Коло Муани)

Резерви: 1. Кейлор Навас, 80. Арнау Тенас – 4. Мануел Угарте, 9. Гонсало Рамош, 11. Марко Асенсио, 15. Данило Перейра, 19. Канг-ин Лий, 26. Норди Мукиеле, 28. Карлос Солер, 37. Милан Шкриняр

Треньор: Луис Енрике

Съдия: Антъни Тейлър (Англия)

Жълти картони: Ян Маатсен, Нико Шлотербек (Борусия Дортмунд), Фабиан Руис (ПСЖ)

ВАР: Сюърт Атуел (Англия)