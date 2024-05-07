Борусия Дортмунд се класира на финала в Шампионската лига след втора победа над ПСЖ с 1:0. Матс Хумелс в 50-ата минута донесе успеха за тима на Един Терзич, който обаче имаше и огромна доза късмет на реванша в Париж. Четири пъти гредите спасяваха вратата на Кобел.

В спора за трофея от най-силния европейски клубен турнир вестфалци ще играят срещу победителя от мегасблъсъка между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен.

ПСЖ: 99. Джанлуиджи Донарума – 2. Ашраф Хакими, 5. Маркиньос (К), 35. Лукас Бералдо, 25. Нуно Мендеш – 17. Витиня, 8. Фабиан Руис (63' - 11. Марко Асенсио), 33. Уорън Заир-Емери (76' - 19. Кан-ин Лий) – 10. Усман Дембеле, 9. Гонасло Рамош (63' - 29. Брадли Баркола), 7. Килиан Мбапе

Резерви: 1. Кейлор Навас, 80. Арнау Тенас, 4. Мануел Угарте, 11. Марко Асенсио, 15. Данило Перейра, 19. Кан-ин Лий, 23. Рандъл Коло Муани, 26. Норди Мукиеле, 28. Карлос Солер, 29. Брадли Баркола, 37. Милан Шкриняр, 42. Уорам Заге

Треньор: Луис Енрике

Дортмунд: 1. Грегор Кобел – 26. Юлиан Риерсон, 15. Матс Хумелс, 4. Нико Шлотербек, 22. Иън Маатсен – 20. Марсел Забицер, 23. Емре Джан (К) – 10. Джейдън Санчо (67' - 25. Никлас Зюле), 19. Юлиан Бранд (85' - 8. Феликс Нмеча), 27. Карим Адейеми (56' - 11. Марко Ройс) – 14. Никлас Фюлкруг

Резерви: 33. Александър Майер, 35. Марсел Лотка, 6. Салих Йозджан, 8. Феликс Нмеча, 9. Себастиен Алер, 11. Марко Ройс, 17. Мариус Волф, 18. Юсуфа Мукоко, 21. Дониел Мален, 25. Никлас Зюле, 38. Кийл Ветйен, 43. Джейми Байноу-Гитънс

Треньор: Един Терзич

Съдия: Даниеле Орсато (Италия)