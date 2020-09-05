Божинката е още дебел за Левски, отсече треньор
- 05.09.2020 | 14:47
- Marica.bg
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Валери Божинов трябва да свали килограми, иначе Наско Сираков няма да го вземе в Левски. Това сподели треньорът на сините Георги Тодоров след днешната контрола с Витоша Бистрица. Грандът едва стигна до 1:1 с гол в последната минута.
"Валери Божинов получи лека контузия в четвъртък и тя не му позволи да вземе участие в контролата. Той има условие от собственика да свали килограмите и е близо до това. В Италия е работил много във фитнеса, натрупал е мускулна маса и още му е трудно. Когато свали килограмите, нещата ще се нормализират", прогнозира бате Гошо.
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