Божинката е още дебел за Левски, отсече треньор

Валери Божинов трябва да свали килограми, иначе Наско Сираков няма да го вземе в Левски. Това сподели треньорът на сините Георги Тодоров след днешната контрола с Витоша Бистрица. Грандът едва стигна до 1:1 с гол в последната минута.

"Валери Божинов получи лека контузия в четвъртък и тя не му позволи да вземе участие в контролата. Той има условие от собственика да свали килограмите и е близо до това. В Италия е работил много във фитнеса, натрупал е мускулна маса и още му е трудно. Когато свали килограмите, нещата ще се нормализират", прогнозира бате Гошо.