Благородно! Житница и Калояново в помощ на Весо Тосев

По време на приятелската среща между Житница и Калояново бяха събрани 710 лв., средства, които ще бъдат преведени на приятеля на двата отбора Веселин Тосев, чийто дом беше напълно унищожен от пожар!

Благодарности на всички за протегнатата ръка!