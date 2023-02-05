Благородно! Житница и Калояново в помощ на Весо Тосев 21:32, 05.02.2023 21:36, 05.02.2023 https://www.marica.bg/sport/futbol/blagorodno-jitnica-i-kaloqnovo-v-pomosht-na-veso-tosev Marica.bg Marica.bg 118 0 Принтирай По време на приятелската среща между Житница и Калояново бяха събрани 710 лв., средства, които ще бъдат преведени на приятеля на двата отбора Веселин Тосев, чийто дом беше напълно унищожен от пожар! Благодарности на всички за протегнатата ръка! СВЪРЗАНИ НОВИНИ Ужасяваща гледка от изгорелия дом на Весо Тосев! Да му помогнем! 14:2930.01.2023 Марица заля Комотини, Джамбата и Тосев вкараха 18:4724.03.2019 Весо Тосев подписа със Спортинг 19:2929.08.2017