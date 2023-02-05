64
Подай сигнал Профил

Благородно! Житница и Калояново в помощ на Весо Тосев

  • 21:32, 05.02.2023
  • 21:36, 05.02.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/blagorodno-jitnica-i-kaloqnovo-v-pomosht-na-veso-tosev Marica.bg
  • 118
  • 0
Принтирай

По време на приятелската среща между Житница и Калояново бяха събрани 710 лв., средства, които ще бъдат преведени на  приятеля на двата отбора Веселин Тосев, чийто дом беше напълно унищожен от пожар!

Благодарности на всички за протегнатата ръка!

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
Веселин Тосев футбол благотворителност житница калияново пожар
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Какво ще се случи с "Ботев" при Бруно Балтазар?

Резултати