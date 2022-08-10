БФС забрави Локо, заралия свири Берое - Ботев

Съдийската комисия към БФС сътвори поредния си гаф като забрави при определянето на нарядите, че в шестия кръг играят Локомотив Пловдив и Локо (Сф). ЖП дербито е в понеделник от 18 часа на подобието на стадион край столичния битак в Илиенци, а от централата не назначиха рефер за мача.

Интересен наряд бе определен за гостуването на Ботев Пловдив срещу Берое. Двубоят е в събота от 21 часа на стадиона под Аязмото и ще бъде официален дебют за новия треньор на канарчетата Желко Копич. Роденият и израснал в Стара Загора бивш юноша на домакивите Никола Попов ще раздава правосъдие на терена на родния си стадион. От щаба на жълто-черните засега запазват мълчание за странното съдийско назначение.

Съдийски назначения 6-ти кръг Първа лига:

12 август 2022 г., петък, 18:30 ч.

ПФК Черно море - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Димитър Панайотов Костов

12 август 2022 г., петък, 21:00 ч.

Хебър 1918 - ПФК Славия 1913

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Йордан Костадинов Иванов

13 август 2022 г., събота, 18:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Радан Василев Мирянов

13 август 2022 г., събота, 21:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Стоян Христов Денев