БФС забрави Локо, заралия свири Берое - Ботев
- 13:12, 10.08.2022
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Съдийската комисия към БФС сътвори поредния си гаф като забрави при определянето на нарядите, че в шестия кръг играят Локомотив Пловдив и Локо (Сф). ЖП дербито е в понеделник от 18 часа на подобието на стадион край столичния битак в Илиенци, а от централата не назначиха рефер за мача.
Интересен наряд бе определен за гостуването на Ботев Пловдив срещу Берое. Двубоят е в събота от 21 часа на стадиона под Аязмото и ще бъде официален дебют за новия треньор на канарчетата Желко Копич. Роденият и израснал в Стара Загора бивш юноша на домакивите Никола Попов ще раздава правосъдие на терена на родния си стадион. От щаба на жълто-черните засега запазват мълчание за странното съдийско назначение.
Съдийски назначения 6-ти кръг Първа лига:
12 август 2022 г., петък, 18:30 ч.
ПФК Черно море - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Димитър Панайотов Костов
12 август 2022 г., петък, 21:00 ч.
Хебър 1918 - ПФК Славия 1913
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Йордан Костадинов Иванов
13 август 2022 г., събота, 18:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Радан Василев Мирянов
13 август 2022 г., събота, 21:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Стоян Христов Денев
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