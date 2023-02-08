БФС обяви програмата за още два кръга в А група
- 18:40, 08.02.2023
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БФС обяви програмата за 21 - ви и 22 – ри кръг на Първа професионална футболна лига, както следва:
XXІ кръг
25.02 /събота/
ЦСКА 1948 - Арда 12:30
Спартак Варна - Ботев Враца 15:00
Локомотив Пловдив - Локомотив София 17:30
26.02 /неделя/
Славия - Хебър 12:30
Ботев Пловдив - Берое 14:45
Септември София - ЦСКА 17:15
27.02 /понеделник/
Пирин -Черно море 17.30
28.02 /вторник/
Левски - Лудогорец 17:45
XXІІ кръг
03.03 /петък/
Локомотив София - ЦСКА 1948 17:30
04.03 /събота/
Берое - Септември София 12:30
Черно море - Ботев Пловдив 15:00
ЦСКА - Локомотив Пловдив 17:30
05.03 /неделя/
Ботев Враца - Славия 12:00
Хебър - Левски 14:15
Лудогорец - Пирин 16:45
06.03 /понеделник/
Арда - Спартак Варна 17:30
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