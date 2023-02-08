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БФС обяви програмата за още два кръга в А група

  • 18:40, 08.02.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/bfs-obqvi-programata-za-oshte-dva-kraga-v-a-grupa Marica.bg
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БФС обяви програмата за 21 - ви и 22 – ри кръг на Първа професионална футболна лига, както следва:

XXІ кръг

25.02 /събота/

ЦСКА 1948 - Арда 12:30

Спартак Варна - Ботев Враца 15:00

Локомотив Пловдив - Локомотив София 17:30

26.02 /неделя/

Славия - Хебър 12:30

Ботев Пловдив - Берое 14:45

Септември София - ЦСКА 17:15

27.02 /понеделник/

Пирин -Черно море 17.30

28.02 /вторник/

Левски - Лудогорец 17:45

XXІІ кръг

03.03 /петък/

Локомотив София - ЦСКА 1948 17:30

04.03 /събота/

Берое - Септември София 12:30

Черно море - Ботев Пловдив 15:00

ЦСКА - Локомотив Пловдив 17:30

05.03 /неделя/

Ботев Враца - Славия 12:00

Хебър - Левски 14:15

Лудогорец - Пирин 16:45

06.03 /понеделник/

Арда - Спартак Варна 17:30

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Локо Пловдив Ботев Пловдив БФС А група
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