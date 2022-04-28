БФС обяви програмата на Ефбет лига до края на сезона

БФС определи програмата до края на първенството в efbet Лига. Последният мач за този сезон в шампионата ще бъде на 22 май (неделя), когато Пирин (Благоевград) посреща Ботев (Враца). Левски и Лудогорец пък затварят двубоите от първата шестица на 21 май на “Герена”.



Решено: есенният дял от efbet Лига до ноември, мачове за Купата по време на Мондиал 2022

Решено: есенният дял от efbet Лига до ноември, мачове за Купата по време на Мондиал 2022

Ето цялата програма:

XXIX кръг

1-во - 6-то място – 3 кръг

06.05 /петък/

Ботев Пд - Лудогорец 15.00

Черно море - Левски 17.30

ЦСКА - София - Славия 20.00

XXX кръг

1-во - 6-то място – 4 кръг

14.05/събота/

Лудогорец - Черно море 18.30

15.05/неделя/

ЦСКА - София - Ботев Пд 17.45

Славия - Левски 20.15

XXXI кръг

1-во - 6-то място – 5 кръг

21.05/събота/

Ботев Пд - Славия 20.00

Черно море - ЦСКА - София 20.00

Левски - Лудогорец 20.00

• Приема предложената програма от 30-ти/4-ти/ 32-ри /6-ти/ кръг на отборите от група „А“ -от 7-мо до 10-то и група „Б“ от 11-то до 14-то място в Първа лига, както следва:

XXX кръг

Група „А“ - 7-мо -10-то място – 4 кръг

07.05 /събота/

Арда Кж - Локомотив Пд 17.30

ЦСКА 1948 - Берое 19.45

Група „Б“ - 11-то -14-то място 4- кръг

08.05 /неделя/

Ботев Вр - Локомотив Сф 16.30

Царско село - Пирин Бл 19.00

XXXI кръг

Група „А“ - 7-мо -10-то място – 5 кръг

13.05 /петък/

ЦСКА 1948 - Арда Кж 17.30

Берое - Локомотив Пд 20.00

Група „Б“ - 11-то -14-то място 5- кръг

16.05 /понеделник/

Ботев Вр - Царско село 17.30

Локомотив Сф - Пирин Бл 20.00

XXXII кръг

Група „А“ - 7-мо -10-то място – 6 кръг

20.05 /петък/

Арда Кж - Берое 20.00

Локомотив Пд - ЦСКА 1948 20.00

Група „Б“ - 11-то -14-то място 5- кръг

22.05 /неделя/

Царско село - Локомотив Сф 20.30

Пирин Бл - Ботев Вр 20.30