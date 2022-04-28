БФС обяви програмата на Ефбет лига до края на сезона
- 17:45, 28.04.2022
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БФС определи програмата до края на първенството в efbet Лига. Последният мач за този сезон в шампионата ще бъде на 22 май (неделя), когато Пирин (Благоевград) посреща Ботев (Враца). Левски и Лудогорец пък затварят двубоите от първата шестица на 21 май на “Герена”.
Решено: есенният дял от efbet Лига до ноември, мачове за Купата по време на Мондиал 2022
Решено: есенният дял от efbet Лига до ноември, мачове за Купата по време на Мондиал 2022
Ето цялата програма:
XXIX кръг
1-во - 6-то място – 3 кръг
06.05 /петък/
Ботев Пд - Лудогорец 15.00
Черно море - Левски 17.30
ЦСКА - София - Славия 20.00
XXX кръг
1-во - 6-то място – 4 кръг
14.05/събота/
Лудогорец - Черно море 18.30
15.05/неделя/
ЦСКА - София - Ботев Пд 17.45
Славия - Левски 20.15
XXXI кръг
1-во - 6-то място – 5 кръг
21.05/събота/
Ботев Пд - Славия 20.00
Черно море - ЦСКА - София 20.00
Левски - Лудогорец 20.00
• Приема предложената програма от 30-ти/4-ти/ 32-ри /6-ти/ кръг на отборите от група „А“ -от 7-мо до 10-то и група „Б“ от 11-то до 14-то място в Първа лига, както следва:
XXX кръг
Група „А“ - 7-мо -10-то място – 4 кръг
07.05 /събота/
Арда Кж - Локомотив Пд 17.30
ЦСКА 1948 - Берое 19.45
Група „Б“ - 11-то -14-то място 4- кръг
08.05 /неделя/
Ботев Вр - Локомотив Сф 16.30
Царско село - Пирин Бл 19.00
XXXI кръг
Група „А“ - 7-мо -10-то място – 5 кръг
13.05 /петък/
ЦСКА 1948 - Арда Кж 17.30
Берое - Локомотив Пд 20.00
Група „Б“ - 11-то -14-то място 5- кръг
16.05 /понеделник/
Ботев Вр - Царско село 17.30
Локомотив Сф - Пирин Бл 20.00
XXXII кръг
Група „А“ - 7-мо -10-то място – 6 кръг
20.05 /петък/
Арда Кж - Берое 20.00
Локомотив Пд - ЦСКА 1948 20.00
Група „Б“ - 11-то -14-то място 5- кръг
22.05 /неделя/
Царско село - Локомотив Сф 20.30
Пирин Бл - Ботев Вр 20.30
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