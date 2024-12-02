БФС реагира светкавично след откровено слабото съдийство на Радослав Гидженов и отговорника за ВАР Георги Кабаков на пловдивското дерби Локомотив Пловдив. Двамата международници не получиха наряди за мачовете от 18 кръг на efbet Лига. В нарядите за кръга ги няма асистентите на Мартин Маргаритов, който единствен от бригадата бе на ниво, а също така Диян Вълков, който се изложи тотално в продълженията като нагло се наведе на гостите ии отсъди тъч при очеваден фаул за Локо пред очите му. Назначение не е получил и съдийския наблюдател Георги Игнатов.

За първи път от 22 години насам основната тема след футболната емблема на Пловдив е съдийството и за това главни виновници са Гидженов с редица спорни отсъждания, а също така и Кабаков, който по никакъв начин не му съдейства от екрана. Връх на неадекватните прояви на рефера бе неотсъдената дузпа за черно-белите в 9-ата минута. Снощи те разпостраниха скандални моменти, като във всеки един от тях претендират, че са били ощетени.

3 декември 2024 г., вторник, 12:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Антон Симеонов Генов



3 декември 2024 г., вторник, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929 (София)

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Николай Тодоров Петров



3 декември 2024 г., вторник, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - Спартак 1918 (Варна)

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Николай Йорданов Колев



4 декември 2024 г., сряда, 12:30 ч.

ПФК Берое (Стара Загора) - ПФК Ботев Враца

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



4 декември 2024 г., сряда, 15:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец (Разград)

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Кольо Димитров Данев



4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Локомотив (Пловдив)

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Иван Захариев Вълчев



5 декември 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Хебър (Пазарджик)

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



5 декември 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.

ПФК Ботев (Пловдив) - ФК Крумовград

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Георги Крумов Виделов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.