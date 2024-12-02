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БФС извади от нарядите Гидженов и Кабаков след резила в дербито

  • 10:42, 02.12.2024
  • 12:07, 02.12.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/bfs-izvadi-ot-narqdite-gidjenov-i-kabakov-sled-rezila-v-derbito Marica.bg
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   Снимка: facebook.com/fpfleague/photos_by

БФС реагира светкавично след откровено слабото съдийство на Радослав Гидженов и отговорника за ВАР Георги Кабаков на пловдивското дерби Локомотив Пловдив. Двамата международници не получиха наряди за мачовете от 18 кръг на efbet Лига. В нарядите за кръга ги няма асистентите на Мартин Маргаритов, който единствен от бригадата бе на ниво, а също така Диян Вълков, който се изложи тотално в продълженията като нагло се наведе на гостите ии отсъди тъч при очеваден фаул за Локо пред очите му. Назначение не е получил и съдийския наблюдател Георги Игнатов. 

За първи път от 22 години насам основната тема след футболната емблема на Пловдив е съдийството и за това главни виновници са Гидженов с редица спорни отсъждания, а също така и Кабаков, който по никакъв начин не му съдейства от екрана. Връх на неадекватните прояви на рефера бе неотсъдената дузпа за черно-белите в 9-ата минута. Снощи те разпостраниха скандални моменти, като във всеки един от тях претендират, че са били ощетени.

3 декември 2024 г., вторник, 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф
 ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Мартин Живков Великов    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
3 декември 2024 г., вторник, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Петър Георгиев Кузев
 СН:    Николай Тодоров Петров     
 
3 декември 2024 г., вторник, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - Спартак 1918 (Варна)
 ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
4 декември 2024 г., сряда, 12:30 ч.
ПФК Берое (Стара Загора) - ПФК Ботев Враца
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Диян Христов Вълков    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
4 декември 2024 г., сряда, 15:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец (Разград)
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Станимир Илков Илков
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Иво Венциславов Андреев
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Локомотив (Пловдив)
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
5 декември 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Хебър (Пазарджик)
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Васил Петров Минев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
5 декември 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ФК Крумовград
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Георги Крумов Виделов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Радослав Гидженов Георги Кабаков
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