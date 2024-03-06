Драгомир Драганов ще свири един от най-завързаните мачове в 24 кръг на А група, в който Ботев ще приеме край Бирената Лудогорец. Варненският международник минава във футболните среди като един от арбитрите, при които разградчани печелят безпроблемно.

Поредният новобранец пък бе пратен на Локомотив Пловдив. Венцислав Митрев ше свири домакинската среща на черно-белите срещу Етър.

8 март 2024 г., петък, 18:30 ч.

Локомотив (Пловдив) - Етър

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Василев Йорданов



9 март 2024 г., събота, 12:30 ч.

Локомотив (София) - Славия

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Петър Стоянов Петров



9 март 2024 г., събота, 15:00 ч.

ЦСКА 1948 - ЦСКА

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Стоян Маринов Алексиев



9 март 2024 г., събота, 17:30 ч.

Берое (Стара Загора) - Черно море

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Мартин Живков Богдев



10 март 2024 г., неделя, 12:45 ч.

Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



10 март 2024 г., неделя, 15:15 ч.

Левски - Крумовград

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



10 март 2024 г., неделя, 17:45 ч.

Ботев (Пловдив) - Лудогорец

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Валентин Желев Добрев



11 март 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

Пирин - Хебър

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Йордан Динков Сталев