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Асеновец разби Локомотив-2 Пд с емблематичното 7:3

  • 28.08.2021 | 17:12
  • 29.08.2021 | 02:12
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/asenovec-razbi-lokomotiv-2-pd-s-emblematichnoto-7-3 Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Асеновец победи Локомотив Пд II със емблематичния да всеки локомотивец резултат 7:3 в мач от четвъртия кръг на Югоизточна Трета лига, игран на стадион "Шипка" в Асеновград.

АСЕНОВЕЦ: 69. Станимир Иванов, 4. Александър Димов, 9. Борислав Хаджиев, 2. Васил Богданов, 11. Иван Ангелов, 3. Марио Филипов, 5. Мулту Алиев, 14. Нерджиб Неджиб, 10. Тодор Тодоров, 6. Никола Праматаров, 8. Веселин Отман

ЛОКОМОТИВ ПД II: 1. Кристиан Кръстев, 61. Видол Сейменски, 15. Тодор Павлов, 25. Петър Петров, 44. Ангел Табаков, 34. Велислав Шопов, 13. Тони Лесов, 7. Даниел Маджаров, 20. Иван Арамазов, 10. Александър Колев,14. Васил Църцев

Главен съдия: Райко Чакъров (Пд)

Другите резултати: Асеновец - Локомотив Пд II 7:3, Сокол Марково - Димитровград 2:0, Розова долина - Атлетик Куклен 2:3, Карнобат - Берое II 1:4, Първомай - Несебър 4:0, Черноморец - Левски Крумовград 0:1, Родопа - Съединение отложен. 

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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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