Асеновец надви Локо 2 в Тополово, Спартак разгроми Първомай

Асеновец победи с 3:1 дублиращия тим на Локомотив Пловдив в мач от 30-я кръг на Югоизточната В група. Мачът се игра в Тополово, заради наказание на асеновградчани с лишаване от домакинство.

Спартак разгроми с 5:1 аутсайдера Борислав (Първомай) и даде надежди, че през следващия сезон може да гони и промоция сред професионалистите.

Несебър запази лидерската си позиция с убедителна победа с 4:0 над Марково. Отборът на Гигант не губи надежди, че може да задмине тима от морското градче като се наложи с 2:0 над Карнобат. Ръководеният от поливалетният футболен капацитет Николай Алексиев клуб от Съединение е само на две точки от водача в таблицата.

19 април 2023 г., сряда, 17:00 ч / XXX кръг:

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Родопа Смолян (Смолян) 2:4 (2:1)

Спартак 1947 (Пловдив) - Борислав 2009 (Първомай) 5:1 (4:0)

в Тополово: *

Асеновец 2005 (Асеновград) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 3:1 (2:1)

* - на неутрален терен заради наказание с лишаване от домакинство на

Асеновец 2005.

Левски (Карлово) - Атлетик (Куклен) 5:0 (1:0)

Берое II (Стара Загора) - Верея (Стара Загора) 3:0 (0:0)

Димитровград 1947 (Дмгр) - Розова долина (Казанлък) 1:0 (0:0)

Гигант (Съединение) - Карнобат (Карнобат) 2:0 (0:0)

Черноморец 1919 (Бургас) - Загорец (Нова Загора) 1:0 (0:0)

Саяна (Хасково) - ФК Сливен (Сливен) 2:0 (1:0)

Несебър (Несебър) - Сокол (Марково) 4:0 (3:0)

1. Несебър (Несебър) 30 22 3 5 68:27 69 ------------------------------------------------------------------- 2. Гигант (Съединение) 30 20 7 3 57:19 67

3. Черноморец 1919 (Бургас) 30 18 8 4 66:20 62

4. Саяна (Хасково) 30 17 7 6 59:24 58

5. Загорец (Нова Загора) 30 16 9 5 48:17 57

6. Розова долина (Казанлък) 30 16 7 7 55:21 55

7. Спартак 1947 (Пловдив) 30 16 6 8 50:30 54 [+]

8. Асеновец 2005 (Асеновград) 30 15 6 9 52:29 51

9. Локомотив 1926 II (Пловдив) 30 15 4 11 45:26 49

10. ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 30 12 8 10 43:37 44 [*]

11. Родопа Смолян (Смолян) 30 13 4 13 39:42 43

12. Димитровград 1947 (Димитровград) 30 12 3 15 40:40 39

13. Сокол (Марково) 30 12 2 16 42:43 38

14. Левски (Карлово) 30 9 5 16 31:47 32

15. ФК Сливен (Сливен) 30 9 4 17 49:67 31

16. Берое II (Стара Загора) 30 8 4 18 31:62 28

17. Карнобат (Карнобат) 30 7 6 17 25:48 27

18. Атлетик (Куклен) 30 8 3 19 29:65 27

19. Борислав 2009 (Първомай) 30 5 4 21 26:75 19

20. Верея (Стара Загора) 30 0 0 30 14:130 0



