Неопитни съдии ще свирят мачовете на Локомотив и Ботев в Х кръг на А група. Петър Кузев ще раздава правосъдие на Лаута в събота, когато черно-белите ще приемат Крумовград. На ВАР във втори пореден двубой на железничарите ще бъде съгражданинът им Георги Кабаков, който в четвъртък вечер раздаваше правосъдие на Стадио Олимпико в срещата Рома - Атлетик Билбао.

Васил Минев пък ще свири гостуването на канарчетата срещу ЦСКА 1948 в неделя.

Георги Гинчев беше определен за главен съдия в най-интересния мач от десетия кръг на efbet Лига, противопоставящ Черно море и ЦСКА. Мачът е в събота от 20:00 часа на „Тича“. Домакинството на Левски на Арда в неделя ще бъде ръководено от Владимир Вълков. На

Съдийските назначения:

27 септември 2024 г., петък, 17:30 ч.



Локомотив София – Хебър

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

27 септември 2024 г., петък, 20:00 ч.

Берое – Славия

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Мартин Живков Богдев

28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

Локомотив Пловдив – Крумовград

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Цветан Кръстев Кръстев

28 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.

Черно море – ЦСКА

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Ахмед Яшар Ахмед

29 септември 2024 г., неделя, 16:15 ч.

ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Николай Тодоров Петров

29 септември 2024 г., неделя, 18:45 ч.

Левски – Арда

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Цветан Георгиев Георгиев

29 септември 2024 г., неделя, 21:15 ч.

Ботев Враца – Лудогорец

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Камен Михайлов Алексиев

30 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

Септември– Спартак Варна

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Антон Симеонов Генов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.