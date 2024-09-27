Абсолютни новобранци свирят на Ботев и Локо! Пак пратиха Кабаков на Лаута
- 10:47, 27.09.2024
- 215
- 0
Неопитни съдии ще свирят мачовете на Локомотив и Ботев в Х кръг на А група. Петър Кузев ще раздава правосъдие на Лаута в събота, когато черно-белите ще приемат Крумовград. На ВАР във втори пореден двубой на железничарите ще бъде съгражданинът им Георги Кабаков, който в четвъртък вечер раздаваше правосъдие на Стадио Олимпико в срещата Рома - Атлетик Билбао.
Васил Минев пък ще свири гостуването на канарчетата срещу ЦСКА 1948 в неделя.
Георги Гинчев беше определен за главен съдия в най-интересния мач от десетия кръг на efbet Лига, противопоставящ Черно море и ЦСКА. Мачът е в събота от 20:00 часа на „Тича“. Домакинството на Левски на Арда в неделя ще бъде ръководено от Владимир Вълков. На
Съдийските назначения:
27 септември 2024 г., петък, 17:30 ч.
Локомотив София – Хебър
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
27 септември 2024 г., петък, 20:00 ч.
Берое – Славия
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Мартин Живков Богдев
28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
Локомотив Пловдив – Крумовград
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
28 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.
Черно море – ЦСКА
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
29 септември 2024 г., неделя, 16:15 ч.
ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Тодоров Петров
29 септември 2024 г., неделя, 18:45 ч.
Левски – Арда
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
29 септември 2024 г., неделя, 21:15 ч.
Ботев Враца – Лудогорец
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Камен Михайлов Алексиев
30 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
Септември– Спартак Варна
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Антон Симеонов Генов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.