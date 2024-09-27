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Абсолютни новобранци свирят на Ботев и Локо! Пак пратиха Кабаков на Лаута

  • 10:47, 27.09.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/absolyutni-novobranci-svirqt-na-botev-i-loko-pak-pratiha-kabakov-na-lauta Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Неопитни съдии ще свирят мачовете на Локомотив и Ботев в Х кръг на А група. Петър Кузев ще раздава правосъдие на Лаута в събота, когато черно-белите ще приемат Крумовград. На ВАР във втори пореден двубой на железничарите ще бъде съгражданинът им Георги Кабаков, който в четвъртък вечер раздаваше правосъдие на Стадио Олимпико в срещата Рома - Атлетик Билбао.

Васил Минев пък ще свири гостуването на канарчетата срещу ЦСКА 1948 в неделя.

Георги Гинчев беше определен за главен съдия в най-интересния мач от десетия кръг на efbet Лига, противопоставящ Черно море и ЦСКА. Мачът е в събота от 20:00 часа на „Тича“. Домакинството на Левски на Арда в неделя ще бъде ръководено от Владимир Вълков. На

Съдийските назначения:
27 септември 2024 г., петък, 17:30 ч.

 
Локомотив София – Хебър

ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Любомиров Минев

СН:    Костадин Ангелов Гергинов

27 септември 2024 г., петък, 20:00 ч.

Берое – Славия

ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Йордан Петров Петров

 
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Светослав Колев Енчев

СН:    Мартин Живков Богдев

28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

Локомотив Пловдив – Крумовград

ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев

СН:    Цветан Кръстев Кръстев

 

28 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.

Черно море – ЦСКА

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков

СН:    Ахмед Яшар Ахмед

 

29 септември 2024 г., неделя, 16:15 ч.

ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев

СН:    Николай Тодоров Петров

 

29 септември 2024 г., неделя, 18:45 ч.

Левски – Арда

ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Мартин Живков Великов

СН:    Цветан Георгиев Георгиев

 

29 септември 2024 г., неделя, 21:15 ч.

Ботев Враца – Лудогорец

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Ивайло Красимиров Ненков

СН:    Камен Михайлов Алексиев

 

30 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

Септември– Спартак Варна

ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ:    Никола Антонов Попов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Християна Красимирова Гутева

СН:    Антон Симеонов Генов

 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Георги Кабаков Георги Гинчев
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