"А" РФГ - Пазарджик, 2 кръг, резултати
- 31.08.2020 | 13:42
- Димитър Комсийски
- 234 прегледа
- 0 коментара
Сарая 0:3 Родопи
Тракия 1:0 Тракиец
Величково 0:3 Чико-Бунара
Марица 5:1 Оборище - II
Левски 2:3 Чепинец
Вихър 0:3 Левски
Лозен 0:2 Балкан
Спартак 4:2 Локомотив
Почива: Брацигово
Класиране:
1. Левски 2 2 0 0 8-2 6
2. Чико-Бунара2 2 0 0 5-0 6
3. Балкан 2 2 0 0 4-1 6
4. Марица 2 1 1 0 6-2 4
5. Тракия 2 1 0 1 1-2 3
6. Тракиец 2 1 0 1 10-1 3
7. Брацигово 1 1 0 0 5-0 3
8. Спартак 2 1 0 1 4-7 3
9. Локомотив 2 1 0 1 10-5 3
10. Родопи 1 1 0 0 3-0 3
11. Чепинец 1 0 1 0 1-1 1
12. Величково 2 0 1 1 2-5 1
13. Оборище-II 2 0 1 1 3-7 1
14. Левски 1 0 0 1 2-5 0
15. Вихър 2 0 0 2 1-5 0
16. Лозен 2 0 0 2 1-10 0
17. Сарая 2 0 0 2 0-13 0
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни