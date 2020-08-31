Следвайте ни
Пловдив 32°
Подай сигнал Профил

"А" РФГ - Пазарджик, 2 кръг, резултати

  • 31.08.2020 | 13:42
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/a-rfg-pazardjik-2-krag-rezultati Marica.bg
  • Димитър Комсийски
  • 234 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Сарая          0:3   Родопи 
Тракия        1:0   Тракиец 
Величково  0:3   Чико-Бунара
Марица       5:1   Оборище - II
Левски         2:3   Чепинец
Вихър           0:3   Левски 
Лозен           0:2   Балкан
Спартак        4:2   Локомотив

Почива:               Брацигово

 

Класиране:

1. Левски          2 2 0 0 8-2   6
2. Чико-Бунара2 2 0 0 5-0   6
3. Балкан          2 2 0 0 4-1   6
4. Марица        2 1 1 0 6-2   4
5. Тракия          2 1 0 1 1-2   3
6. Тракиец        2 1 0 1 10-1 3
7. Брацигово    1 1 0 0 5-0   3
8. Спартак         2 1 0 1 4-7   3
9. Локомотив    2 1 0 1 10-5 3
10. Родопи        1 1 0 0 3-0    3
11. Чепинец      1 0 1 0 1-1    1
12. Величково   2 0 1 1 2-5    1
13. Оборище-II  2 0 1 1 3-7    1
14. Левски          1 0 0 1 2-5    0
15. Вихър            2 0 0 2 1-5    0
16. Лозен            2 0 0 2 1-10  0
17. Сарая            2 0 0 2 0-13   0

Пазарджик футбол резултати "А" РФГ
viber icon
Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Подкрепяте ли предложението на ГЕРБ за Велико народно събрание и промени в конституцията?

Резултати