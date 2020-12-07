"А" РФГ - Пазарджик, 17-ти кръг, резултати
- 07.12.2020 | 13:10
- Димитър Комсийски
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Родопи - Брацигово 1:7
Левски(Рт) - Балкан 2:4
Сарая - Чико Бунара 0:2
Тракия - Оборище II 1:0
Величково - Чепинец 3:1
Марица - Левски 5:1
Вихър - Локомотив 1:3
Лозен - Спартак 1:4
Крайно есенно класиране:
1. Балкан 16 15 0 1 51:10 45
2. Брацигово 16 15 0 1 66:11 45
3. Чико Бунара 16 14 0 2 51:10 42
4. Марица 16 9 3 4 38:22 30
5. Левски (Пт) 16 8 1 7 35:23 25
6. Чепинец 16 7 3 6 36:23 24
7. Спартак 16 7 2 7 26:38 23
8. Величково 16 7 2 7 23:26 23
9. Локомотив 16 6 2 8 36:40 20
10. Родопи 16 5 5 6 21:29 20
11. Тракиец 16 5 3 8 29:42 18
12. Тракия 16 5 2 9 14:29 17
13. Левски (Рт) 16 5 1 10 33:42 16
14. Вихър 16 5 1 10 21:37 16
15. Оборище II 16 4 1 11 21:50 13
16. Сарая 16 4 2 10 14:49 11
17. Лозен 16 0 2 14 15:49 2
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