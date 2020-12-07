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"А" РФГ - Пазарджик, 17-ти кръг, резултати

  • 07.12.2020 | 13:10
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/a-rfg-pazardjik-17-ti-krag-rezultati Marica.bg
  • Димитър Комсийски
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Родопи  - Брацигово               1:7 

Левски(Рт) - Балкан                 2:4 

Сарая - Чико Бунара               0:2 

Тракия - Оборище II                1:0 

Величково - Чепинец              3:1 

Марица  - Левски                     5:1 

Вихър  - Локомотив                 1:3 

Лозен - Спартак                       1:4 

 

Крайно есенно класиране:

1. Балкан          16 15 0 1 51:10 45

2. Брацигово    16 15 0 1 66:11 45 

3. Чико Бунара 16 14 0 2 51:10 42 

4. Марица         16 9 3 4 38:22 30 

5. Левски (Пт)   16 8 1 7 35:23 25 

6. Чепинец        16 7 3 6 36:23 24 

7. Спартак         16 7 2 7 26:38 23 

8. Величково     16 7 2 7 23:26 23  

9. Локомотив    16 6 2 8 36:40 20  

10. Родопи        16 5 5 6 21:29 20 

11. Тракиец       16 5 3 8 29:42 18 

12. Тракия          16 5 2 9 14:29 17 

13. Левски (Рт)  16 5 1 10 33:42 16 

14. Вихър           16 5 1 10 21:37 16 

15. Оборище II  16 4 1 11 21:50 13 

16. Сарая           16 4 2 10 14:49 11 

17. Лозен           16 0 2 14 15:49 2

Пазарджик "А" ОФГ футбол резултати
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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