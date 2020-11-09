"А" РФГ - Пазарджик, 13 кръг, резултати
- 09.11.2020 | 15:02
- 09.11.2020 | 15:11
- Димитър Комсийски
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Чико-Бунара 1:1 Брацигово
Тракиец 2:0 Оборище-II
Родопи 1:0 Чепинец
Сарая 1:6 Балкан
Тракия 2:0 Локомотив
Величково 0:1 Спартак
Марица 4:0 Лозен
Левски(Рт) 4:0 Вихър
Класиране
1. Чико 13 12 1 0 37 37
2. Балкан 12 11 0 1 29 33
3. Брацигово 12 10 1 1 37 31
4. Левски 12 8 0 4 19 24
5. Марица 12 7 3 2 12 24
6. Чепинец 13 6 2 5 13 20
7. Величково 12 5 2 5 -1 17
8. Тракиец 13 5 2 6 -4 17
9. Родопи 12 4 4 4 -2 16
10. Спартак 12 4 2 6 -19 14
11. Вихър 12 4 1 7 -8 13
12. Тракия 11 4 1 6 -8 13
13. Левски 12 4 0 8 -2 12
14. Локомотив 12 3 2 7 -12 11
15. Оборище-II 13 2 1 10 -31 7
16. Сарая 11 2 1 8 -33 7
17. Лозен 12 0 1 11 -27 1
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