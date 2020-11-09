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"А" РФГ - Пазарджик, 13 кръг, резултати

  • 09.11.2020 | 15:02
  • 09.11.2020 | 15:11
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/a-rfg-pazardjik-13-krag-rezultati Marica.bg
  • Димитър Комсийски
  • 291 прегледа
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Чико-Бунара  1:1   Брацигово
Тракиец          2:0   Оборище-II 
Родопи           1:0    Чепинец
Сарая              1:6    Балкан
Тракия            2:0     Локомотив 
Величково      0:1     Спартак
Марица           4:0     Лозен
Левски(Рт)       4:0     Вихър

Класиране

1. Чико               13 12 1 0 37 37
2. Балкан            12 11 0 1 29 33
3. Брацигово      12 10 1 1 37 31
4. Левски            12 8 0 4 19 24
5. Марица           12 7 3 2 12 24
6. Чепинец          13 6 2 5 13 20
7. Величково       12 5 2 5 -1 17
8. Тракиец            13 5 2 6 -4 17
9. Родопи             12 4 4 4 -2 16
10. Спартак          12 4 2 6 -19 14
11. Вихър              12 4 1 7 -8 13
12. Тракия            11 4 1 6 -8 13
13. Левски            12 4 0 8 -2 12
14. Локомотив     12 3 2 7 -12 11
15. Оборище-II    13 2 1 10 -31 7
16. Сарая              11 2 1 8 -33 7
17. Лозен              12 0 1 11 -27 1

Пазарджик футбол "А" РФГ резултати
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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