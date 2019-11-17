"А" ОФГ, 13 кръг, резултати
- 17.11.2019 | 18:42
- Димитър Комсийски
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Балкан 1:1 Чико-Бунара
Сарая 1:2 Брацигово
Левски 3:3 Тракиец
Лозен 3:3 Вихър
Светкавица 0:3 Локомотив
Марица 3:0 Тракия
Спартак 0:3 Величково
Чепинец 2:0 Родопи
Класиране:
1.Чико-Бунара11 10 1 0 53-7 31
2.Брацигово 11 8 3 0 52-10 27
3.Чепинец 11 7 3 1 42-15 24
4.Левски 11 6 3 2 32-22 21
5.Марица 11 6 3 2 27-20 21
6.Локомотив 11 6 1 4 25-15 19
7.Спартак 11 6 1 4 17-18 19
8.Балкан 11 4 5 2 25-15 17
9.Величково 11 4 2 5 16-14 14
10.Родопи 11 4 2 5 12-12 14
11.Тракиец 11 4 1 6 15-17 13
12.Сарая 11 3 0 8 19-31 9
13.Тракия 11 2 3 6 12-22 9
14.Лозен 11 2 1 8 14-49 7
15.Вихър 11 0 2 9 10-51 2
16.Синитево 11 0 1 10 7-60 1