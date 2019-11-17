"А" ОФГ, 13 кръг, резултати

Димитър Комсийски

Редактор-репортер екип "Спорт"

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. . Още