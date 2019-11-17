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"А" ОФГ, 13 кръг, резултати

  • 17.11.2019 | 18:42
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/a-ofg-13-krag-rezultati Marica.bg
  • Димитър Комсийски
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Балкан          1:1       Чико-Бунара

Сарая           1:2       Брацигово

Левски         3:3       Тракиец 

Лозен           3:3       Вихър

Светкавица 0:3      Локомотив 

Марица       3:0         Тракия 

Спартак       0:3         Величково

Чепинец      2:0         Родопи 

 

Класиране:

1.Чико-Бунара11   10    1      0      53-7         31

2.Брацигово   11    8      3      0      52-10       27

3.Чепинец      11    7      3      1      42-15       24

4.Левски         11    6      3      2      32-22       21

5.Марица        11    6      3      2      27-20       21

6.Локомотив   11    6      1      4      25-15       19

7.Спартак       11    6      1      4      17-18       19

8.Балкан         11    4      5      2      25-15       17

9.Величково   11    4      2      5      16-14       14

10.Родопи      11    4      2      5      12-12       14

11.Тракиец     11    4      1      6      15-17       13

12.Сарая         11    3      0      8      19-31       9

13.Тракия       11    2      3      6      12-22       9

14.Лозен         11    2      1      8      14-49       7

15.Вихър         11    0      2      9      10-51       2

16.Синитево   11    0      1      10    7-60         1

 

 

 

 

Пазарджик футбол резултати "А" ОФГ

Димитър Комсийски

Редактор-репортер екип "Спорт"

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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