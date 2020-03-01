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A ОБЛАСТНА ПЛОВДИВ, 17 КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ

  • 01.03.2020 | 18:48
  • 01.03.2020 | 18:56
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/a-oblastna-plovdiv-17-krag-rezultati Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
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Житница надигра с 2:0 Раковски като гост в мач от 17 кръг в А ОФГ. Любослав Петрушев и Петър Кундурджииски са голмайсторите за тигрите.

 ОБЛАСТНА, 22 КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ

29 февруари 2020 г., събота, 14:00 ч / XVII кръг:
Садово - Секирово 0:1
Металик 1938 (Сопот) - Асеновец 2005 1:3
Калояново - Вихър (Белозем) 0:3 сл.
Момино - Марица (Цалапица) 0:3 сл.
1 март 2020 г., неделя, 14:00 ч / XVII кръг:
Раковски - Житница 0:2
Дълго поле - Кричим 3:1
Спартак 1947 (Пловдив) - Марица (Милево) 5:0
1 март 2020 г., неделя, 15:00 ч / XVII кръг:
Марица 2003 (Маноле) - Марица Любеново 0:0

Класиране:

1. Спартак     17 14 3 0 52:7 45
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Асеновец    17 13 3 1 52:7 42
3. Секирово    16 12 3 1 61:14 39
4. Милево        17 10 3 4 46:22 33
5. Житница       17 10 2 5 28:24 32
6. Любеново     17 8 3 6 31:22 27
7. Белозем         17 8 2 7 40:35 26
8. Садово           17 7 3 7 22:23 24
9. Металик         16 7 2 7 22:25 23 [1 0 0 4:1 3]
10. Дълго поле   17 7 2 8 38:40 23 [0 0 1 1:4 0]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Маноле          17 5 6 6 24:29 21
12. Кричим           17 6 0 11 24:50 18
13. Раковски         17 5 1 11 27:47 16
14. Цалапица         17 3 1 13 21:64 10
--------------------------------------------
15. Калояново        17 2 1 14 16:57 7 Изваден
16. Момино            17 0 1 16 12:50 1 Изваден

Снимка: ФК Житница

житница раковски футбол пловдив
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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