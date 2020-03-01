A ОБЛАСТНА ПЛОВДИВ, 17 КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ

Житница надигра с 2:0 Раковски като гост в мач от 17 кръг в А ОФГ. Любослав Петрушев и Петър Кундурджииски са голмайсторите за тигрите.

ОБЛАСТНА, 22 КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ

29 февруари 2020 г., събота, 14:00 ч / XVII кръг:

Садово - Секирово 0:1

Металик 1938 (Сопот) - Асеновец 2005 1:3

Калояново - Вихър (Белозем) 0:3 сл.

Момино - Марица (Цалапица) 0:3 сл.

1 март 2020 г., неделя, 14:00 ч / XVII кръг:

Раковски - Житница 0:2

Дълго поле - Кричим 3:1

Спартак 1947 (Пловдив) - Марица (Милево) 5:0

1 март 2020 г., неделя, 15:00 ч / XVII кръг:

Марица 2003 (Маноле) - Марица Любеново 0:0

Класиране:

1. Спартак 17 14 3 0 52:7 45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Асеновец 17 13 3 1 52:7 42

3. Секирово 16 12 3 1 61:14 39

4. Милево 17 10 3 4 46:22 33

5. Житница 17 10 2 5 28:24 32

6. Любеново 17 8 3 6 31:22 27

7. Белозем 17 8 2 7 40:35 26

8. Садово 17 7 3 7 22:23 24

9. Металик 16 7 2 7 22:25 23 [1 0 0 4:1 3]

10. Дълго поле 17 7 2 8 38:40 23 [0 0 1 1:4 0]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Маноле 17 5 6 6 24:29 21

12. Кричим 17 6 0 11 24:50 18

13. Раковски 17 5 1 11 27:47 16

14. Цалапица 17 3 1 13 21:64 10

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15. Калояново 17 2 1 14 16:57 7 Изваден

16. Момино 17 0 1 16 12:50 1 Изваден

Снимка: ФК Житница