Саутгейт е с най-висока заплата сред треньорите на Евро 2024
- 14:21, 12.07.2024
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Гарет Саутгейт оглави списъка с най-високоплатените треньори на Евро-2024. Футболният ежедневник As съобщава, че сециалистът, начело на Англия, получава 5,8 милиона евро годишно.
В топ-10 влизат още Юлиан Нагелсман (Германия, 4,8 млн.), Роберто Мартинес (Португалия, 4 млн.), Дидье Дешам (Франция, 3,8 млн.), Роналд Куман (Нидерландия, 3 млн.), Лучано Спалети (Италия). , 3 млн.), Винченцо Монтела (Турция, 1,5 млн.), Мурат Якин (Швейцария, 1,4 млн.), Ралф Рангник (Австрия, 1,3 млн.) и Доменико Тедеско (Белгия, 1,3 млн.).
Луис де ла Фуенте, извел Испания на финал, печели 1,25 милиона евро годишно и заема 13-о място в списъка.