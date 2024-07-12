64
Подай сигнал Профил

Саутгейт е с най-висока заплата сред треньорите на Евро 2024

  • 14:21, 12.07.2024
    • https://www.marica.bg/sport/evro-2024/sautgeyt-e-s-nay-visoka-zaplata-sred-trenyorite-na-evro-2024 Marica.bg
  • 202
  • 0
Принтирай
   Снимка: ЕПА/БГНЕС

Гарет Саутгейт оглави списъка с най-високоплатените треньори на Евро-2024. Футболният  ежедневник As съобщава, че сециалистът, начело на Англия, получава 5,8 милиона евро годишно.

В топ-10 влизат още Юлиан Нагелсман (Германия, 4,8 млн.), Роберто Мартинес (Португалия, 4 млн.), Дидье Дешам (Франция, 3,8 млн.), Роналд Куман (Нидерландия, 3 млн.), Лучано Спалети (Италия). , 3 млн.), Винченцо Монтела (Турция, 1,5 млн.), Мурат Якин (Швейцария, 1,4 млн.), Ралф Рангник (Австрия, 1,3 млн.) и Доменико Тедеско (Белгия, 1,3 млн.).

Луис де ла Фуенте, извел Испания на финал, печели 1,25 милиона евро годишно и заема 13-о място в списъка.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
евро 2024 гарет саутгейт де ла фуенте испания англия финал заплата
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?

Резултати