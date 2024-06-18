Португалия надхитри Чехия с гол в добавеното време

Португалия постигна изключително трудна победа с 2:1 срещу Чехия в мач от група F на Евро 2024. Двубоят се игра на стадиона в Лайпциг и развръзката дойде в добавеното време.

Чехите поведоха със страхотен гол на Лукаш Провод в 62-ата минута. Иберийците обърнаха след автогол на Робин Хранац в 69-ата минута и попадение на резервата Франсиско Консейсао в третата минута на продължението.

Португалия - Чехия 2:1

0:1 Лукаш Провод 62'', 1:1 Робин Хранац - автогол 69', 2:1 Франсиско Консейсао 90'+3'

Португалия: 22. Диого Коща – 5. Диого Далот (63' - 14. Гонсало Инасио), 3. Пепе, 4. Рубен Диаш – 20. Жоао Кансело (90' - 2. Нелсон Семедо), 10. Бернардо Силва, 8. Бруно Фернандеш, 23. Витиня (90' - 25. Педро Нето), 19. Нуно Мендеш (90' - 26. Франсиско Консейсао) – 7. Кристиано Роналдо – К, 17. Рафаел Леао (63' - 21. Диого Жота)

Резерви: 1. Руи Патрисио, 12. Жозе Са, 2. Нелсон Семедо, 6. Жоао Палиня, 9. Гансало Рамош, 11. Жоао Феликс, 13. Данило, 14. Гонсало Инасио, 15. Жоао Невеш, 16. Матеуш Нунеш, 18. Рубен Невеш, 21. Диого Жота, 24. Антонио Силва, 25. Педро Нето, 26. Франсиско Консейсао

Селекционер: Роберто Мартинес

Чехия: 1. Индриж Станек – 3. Томаш Холеш (90' + 4' - 19. Томаш Чори), 4. Робин Хранац, 18. Ладислав Крейчи – 5. Владимир Цоуфал, 25.Павел Шулц (79' - Петр Севчик), 22. Томас Соучек – К, 14. Лукаш Провод (79' - 7. Антони Баржак), 12. Давид Доудера – 11. Ян Кухта (61' - 20. Ондрей Лингр), 10. Патрик Шик (60' - 13. Моймир Хитил)

Резерви: 16. Матей Коварж, 23. Вичеслав Ярош, 2. Давид Зима, 6. Мартин Витик, 7. Антони Баржак, 8. Петр Севчик, 9. Адам Хложек, 13. Моймир Хитил, 15. Давид Юрашек, 17. Вацлав Черни, 19. Томаш Чори, 20. Ондрей Лингр, 21. Лукаш Черв, 24. Томаш Вълчек, 26. Матей Юрашек

Селекционер: Иван Хашек

Съдия: Марко Гуида